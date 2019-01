Gana ‘Roma’ tres premios de la Sociedad de Críticos de EU

Ciudad de México.- La cantante Britney Spears anunció este viernes que cesará sus actuaciones de forma “indefinida” para dedicar “todo su tiempo” a su familia y sus esfuerzos para cuidar a su padre, James Spears, quien recientemente estuvo a punto de morir.

“Voy a dedicar mi atención y energía a cuidar mi familia. Tenemos una relación muy especial y quiero estar con mi familia en estos momentos de la misma forma que ellos han estado conmigo siempre”, expresó la estrella del pop en su sitio web.

Asimismo, pidió disculpas a sus seguidores “por cualquier inconveniente que esto pueda haber causado” y dijo esperar “el momento en el que pueda volver a los escenarios y actuar” de nuevo para su público.

La artista tenía previsto iniciar en febrero el espectáculo Britney: Domination en el hotel Park MGM de Las Vegas. El espectáculo estaba programado que durase hasta agosto de este año.

La cantante reveló en Twitter que su padre fue hospitalizado hacer varios meses y que estuvo a punto de morir.

“No sé por dónde empezar, porque me es muy difícil decirlo. No realizaré mi nuevo espectáculo Domination”, explicó Spears en Twitter para añadir que la decisión le “rompe el corazón”.

“Hace un par de meses, mi padre fue hospitalizado y casi murió. Estamos agradecidos de que sobrevivió, pero todavía tiene mucho camino que recorrer”, añadió la artista, de 37 años.

I don’t even know where to start with this, because this is so tough for me to say. I will not be performing my new show Domination. I’ve been looking forward to this show and seeing all of you this year, so doing this breaks my heart. pic.twitter.com/kHgFAVTjNA

— Britney Spears (@britneyspears) 4 de enero de 2019