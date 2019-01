Ganador del Nobel afirma que las blancos son más inteligentes

México.- James Watson es famoso por descubrir, junto con Francis Crick, la estructura helicoidal del ADN y en tiempos recientes por sus puntos de vista racistas. El documental Decoding Watsonde la televisión pública de Estados Unidos ha vuelto a levantar polémica sobre un tema que cada tanto resurge en los medios y que insidiosamente coloca en la palestra un tema bastante controversial y ofensivo.

El sitio El País documenta que en el 2007 Watson comentó que las políticas de cooperación con África no tenían mucha esperanza ya que “se basan en el hecho de que su inteligencia es la misma que la nuestra, mientras que todas las pruebas dicen que no”. Esto hizo que fuera obligado a abandonar su puesto en el laboratorio de Cold Spring Harbor. En el documental se le pregunta a Watson sobre el mismo tema y responde: “En absoluto. Me gustaría haber cambiado, que hubiese habido nuevos descubrimientos científicos que mostrasen que lo adquirido es mucho más importante que lo innato, pero no los he visto”.

Hay que decir que más o menos de manera unánime la comunidad científica condenó esta visión, considerándola seudocientífica y racista. Existen estudios demográficos de inteligencia (IQ) que suelen indicar que la población caucásica tiene mejores resultados que la población africana o afroamericana, pero esto se debe, según se acepta en la comunidad científica, a cuestiones de educación, economía y acceso a recursos y no a una razón genética. Un polémico estudio realizado por Gregory Cochran sostiene que los judíos askenazi son la raza más inteligente del mundo y algunas personas han sugerido que esto se debe a razones endogámicas. Según Cochran y su equipo de investigadores de la Universidad de Utah, los judíos asquenazíes han ganado el 27% de los premios Nobel de ciencias concedidos a estadounidenses y el 50 de los campeonatos de ajedrez, pese a ser el 3% de la población. Esto es algo a lo que Watson se ha referido antes.

Sobre las posturas de Watson, declaró Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de la Salud: “Es decepcionante que alguien que ha hecho contribuciones tan innovadoras a la ciencia esté perpetuando creencias tan dañinas y tan infundadas científicamente”.

El profesor de psicología de Harvard Steven Pinker, ha comentado los resultados de las pruebas de IQ de Gregory Cochran y su equipo, y cuestiona la hipótesis de que se deba una cuestión genética. Pinker explora numerosas posibles hipótesis. Entre ellas la posibilidad de que por sus trabajos mercantiles, los judíos asquenazí se vieron obligados a interactuar con comunidades de distintas culturas, aprendiendo así otros idiomas y desarrollando habilidades del tipo que hoy se conocen como “networking”. Pinker concluye, por otro lado, que este tipo de investigación que resalta perfiles étnicos no es positiva para la ciencia, si bien estudiar las mutaciones genéticas de los diferentes grupos étnicos obviamente sí tiene una importante función científica.

El paleontólogo Stephen Jay Gould teorizó por su parte que la inteligencia general como tal no existe y que, en todo caso, no hay evidencia de que se herede. En su libro The Mismeasure of Man, Gould hizo un argumento en contra del determinismo biológico, argumentando que los genes no son definitivos para marcar un destino social. Gould dice que la correlación entre la inteligencia del padre y la madre y sus hijos no significa causalidad, y que además la evidencia presumida entre la correlación puede atribuirse tanto a herencia genética como a factores ambientales. Gould enfatizó que la tenencia a convertir el cociente intelectual en una entidad abstracta era un caso de reificación.

En una entrevista de 2007, Watson dijo: “No me preocupa decir lo que pienso”. “Di la espalda a la izquierda porque no les gusta la genética. La genética implica que a veces en la vida fracasamos porque tenemos malos genes. [Las personas de izquierda] quieren que todo fracaso en la vida sea culpa del malvado sistema”. En las últimas década, pese a que la genética parecía ser el santo grial del conocimiento humano, la ciencia ha notado que existen muchos factores importantes que determinan las capacidades y la salud de una persona, por lo cual el determinismo genético es un pensamiento un tanto obsoleto y fallido.