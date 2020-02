La prensa italiana ha señalado a Lozano como el principal culpable de su salida del cuadro titular ya que no ha aprendido ha enfrentar a los duros defensas italianos.

Por Redacción.

México.- Genaro Gatusso fue nombrado técnico del Napoli de la Serie A de Italia el 11 de diciembre del año pasado.

La peor noticia que ha recibido Hirving Lozano desde que está en Europa.

La llegada de Rino a la escuadra azurri, terminó con la continuidad que Carlos Ancelotti le había dado al “Chucky”. Con “Carletto” el mexicano era un jugador constante, en once juegos, sumó 662 minutos; con Gatusso en siete partidos apenas suma 47 y en los últimos dos, simplemente no ha sido tomado en cuenta, no ha salido del banco y en ambos el Napoli ha ganado sus partidos, después de una seguidilla de derrotas.

La prensa italiana ha señalado a Lozano como el principal culpable de su salida del cuadro titular ya que no ha aprendido ha enfrentar a los duros defensas italianos, y tampoco fue utilizado por Ancelotti en donde mejor se desempeña, que es por la banda, usándolo de inicio como segundo delantero, además de que no tiene oficio defensivo.

Con la buena racha en la que ha entrado el Napoli, le acaba de ganar 2-4 a la Sampdoria de visita, la realidad es que el futuro del “Chucky” no se ve nada halagüeño, y lo que es peor, ha sido la transferencia más cara en la historia moderna del equipo del sur de Italia, por lo que las expectativas por él son altas y hasta ahora, ha decepcionado.