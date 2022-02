Trendy.- Gera MX es uno de los máximos representantes de la escena Hip Hop en México; también conocido como el cachorro 444, el rapero ha alcanzado el éxito internacional y así lo demostró este viernes 18 de febrero con el anuncio de su gira Triple 4 Tour, la cual contempla fechas en diferentes ciudades de la República Mexicana y los Estados Unidos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, informó a sus fanáticos y seguidores las más de 50 fechas que ofrecerá a lo largo de este 2022 en ciudades de México como Guadalajara, Ciudad de México, Querétaro, Morelia, Puebla y Mérida; pero también en otras estadounidenses como San Antonio, Houston, Las Vegas, San Diego, entre otras.

Cabe mencionar que la primera parte del Triple 4 Tour cubrirá algunas fechas destinadas al proyecto de “Los no tan tristes”, álbum que nació de su amistad con el también rapero sonorense Charles Ans y el colombiano Nanpa Básico.

La colaboración de los “Los no tan tristes” se le ocurrió a Gera Mx durante 2020. En diferentes entrevistas el intérprete de Gran Pez ha declarado tener una estrecha amistad con Charles Ans y varias colaboraciones previas por lo que lo invitó a hacer un álbum, proyecto al que se unió Nanpa Básico.

A través de nueve canciones y un intro, el trío presentó una mezcla de sonidos bohemios, letras románticas y suntuosos beats que le dieron una nostálgica e innovadora faceta a la escena nacional del Hip Hop.

El cachorro 444 no podía dejar este proyecto fuera de su gira y de este modo la gira arrancará con la presentación de “Los no tan tristes” en la capital del estado de Querétaro el próximo 3 de marzo de 2022, los precios para este evento en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez oscilan entre los 600 y mil 200 pesos.

“Triple 4 Tour. Los esperamos para cantar con todos los Vagos en México y Estados Unidos este 2022. ¡A romper el escenario en todas sus ciudades! @richvagosent.” posteó Gera MX en su cuenta oficial de Instagram.

Cabe mencionar que Gera MX, Charles Ans y Nanpa Básico estarán el 20 de marzo en la Ciudad de México durante la edición de este 2022 del famoso festival Vive Latino. También llevarán su música al Festival Pa’l Norte el 2 de abril en Monterrey, Nuevo León.

Posteriormente, su creciente éxito lo llevará a presentar su música a ciudades estadounidenses como Atlanta, Nueva York, Philadelphia, Chicago, Denver, McAllen, Dallas, San Antonio, Houston, El Paso, Las Vegas, San Diego, Anaheim, Riverside, Los Ángeles, Phoenix, San Francisco, Sacramento, Portland y Seattle.

Para junio de 2022, continuará su tour presentándose en Tlaxcala, Toluca, Ciudad de México, Pachuca, Morelia, Veracruz, Xalapa, Aguascalientes, Cancún, Mérida, Guadalajara, León, Hermosillo, Monterrey, Saltillo, Chihuahua, Ciudad Juárez, Mexicalli, Tijuana, Querétaro y Puebla.

A través de sus redes sociales Gera MX anunció que la preventa para sus presentaciones tanto en Estados Unidos como en México arrancará el próximo 22 de febrero de 2022.

De comenzar rapeando free style en las calles de San Luis Potosí, Gera MX se ha convertido en uno de los exponentes más exitosos del Hip Hop en México. Su talento y dedicación lo han llevado a colaborar con artistas de talla internacional como el rapero español Rels B pero también con grandes talentos mexicanos como Christian Nodal, con quien compartió el éxito Botella Tras Botella canción que se posicionó como una de las más escuchadas en 2021 y cuyo video alcanzó los más de 100 millones de reproducciones.

Aparte de “Los no tan tristes”, el cachorro 444 cuenta con otros cinco álbumes de estudio entre los que destacan “El Vicio y la Fama”, “Los Niños Grandes No Juegan” y “No Me Maten Antes de Hoy”, actualmente se encuentra trabajando en su nuevo material discográfico y recientemente estrenó el sencillo Wassap a lado de la rapera México-estadounidense Snow Tha Product.

