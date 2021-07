México.- Geraldine Bazán es una de las actrices y presentadoras más hermosas del entretenimiento mexicano. A sus 38 años luce increíble, pero no todo ha sido fruto de comer balanceado y hacer ejercicio, pues recientemente reconoció que conforme han pasado los años, se ha sometido a diversas intervenciones quirúrgicas para lucir más guapa y joven.

Fue en redes sociales que Bazán confesó que pasó por el quirófano para someterse a la rinoplastia, además de que ha cambiado mucho su alimentación para lucir más delgada que antes. Sostuvo que no siente vergüenza de ver cómo lucía en el pasado y mucho menos de admitir que ha cambiado mucho, pues está muy contenta con ella misma y cómo luce en la actualidad.

En una publicación con una fotografía que comparaba cómo se veía hace 15 años con ahora, la talentosa actriz escribió un mensaje inspirador para todos sus fans: “Qué mejor ejemplo de que si se puede chicos, les cuento… Esto fue hace más de 15 años, tenía poco tiempo viviendo en USA y claro como es visible mi alimentación era pésima, además de estar en la etapa de transición de niña a mujer”.

Agregó que lo único que hizo fue cambiar su alimentación, ejercitarse y una rinoplastia, lo cual no causó daño a nadie, ya que sólo se enfocó en ella y en su bienestar, “el resultado lo ven hoy en día. Si lo que quieren es avergonzarme, lo que consiguen es que me sienta aún más orgullosa de quien soy en este momento”, añadió.

En el pasado, Geraldine admitió que también se ha puesto implantes mamarios y ha asegurado que no se ha realizado ninguna operación para bajar de peso. También en días pasados mandó un mensaje para quienes le llamaron fea: “Yo soy fea y muy afortunada. Si así me va de ‘fea’, me vale como me iría de ‘bonita’, pfff. La suerte de la ‘fea’… jajaja suertudota y bendecida”, escribió Geraldine Bazán.