Gipsy Kings llenará de flamenco la Arena Ciudad de México en marzo

México, (Notimex).- Considerado como uno de los máximos exponentes del rock latino y uno de los mejores guitarristas del mundo, el mexicano Carlos Santana regresará a México para inyectar su “furia divina” a un público latino que ha seguido sus pasos en la historia de la música.

En entrevista telefónica con Notimex, el legendario “chamán de la guitarra” declaró que para él la música es “un instrumento que me dio Dios para poder traer unión y armonía a este mundo”.

Asimismo, destacó que juega un papel fundamental como una “medicina espiritual, ya que a los músicos los llaman doctores porque la gente tiene una fiebre de miedo, hay mucho miedo en el mundo, y es un virus”.

Nacido en Jalisco el 20 de julio de 1947, Santana creció rodeado por músicos; su padre era mariachi y su hermano guitarrista, por lo él que comenzó a tocar el violín y la guitarra a los cinco años, influenciado principalmente por el músico Ritchie Valens.

Varios años después, unió su talento al tecladista Gregg Rolie; el bajista David Brown, y los percusionistas Micahel Shrive, José “Chepito” Areas y Michael Carabello para formar la banda Santana.

Durante su estancia en la escena musical, el artista ha publicado 24 producciones discográficas, y en 2003 la revista estadunidense “Rolling Stone” lo ubicó en la posición No. 20 en la lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos.

El 2019 marca el regreso de Santana a los escenarios mexicanos para celebrar el 20 aniversario de “Supernatural”, disco con el que ganó nueve premios Grammy y tres Latin Grammy, y del que se desprenden éxitos como “Corazón espinado”, con la banda mexicana Maná; “Smooth”, “Love of my life”, “Put your Lights on”, entre otros.