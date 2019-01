Glenn Close y Lady Gaga empatan como mejor actriz en los Critics Choice Awards

Glenn Close por ‘The Wife’ y Lady Gaga por’A Star is Born’ empatan en la categoría Mejor Actriz; Yalitza Aparicio se queda sin el premio.

“Me siento honrada por esto, voy a lugares en mi mente y mi corazón que no sabía que yo podía. Gracias a los críticos, me siento reconocida no sólo por mi actuación, sino por el trabajo interno que significó”, dijo Lady Gaga al recibir el premio.

It’s a tie!! Congratulations to @ladygaga and #glennclose who both won the #criticschoice award for Best Actress! #LadyGaga @starisbornmovie @sonyclassics@TheCW #CWCriticsChoice pic.twitter.com/TI6CT4QQ6R

— Critics' Choice (@CriticsChoice) January 14, 2019