Gobernador de Tabasco rechaza que exista pacto de impunidad con Núñez

México.- El gobernador Adán Augusto López Hernández rechazó un supuesto pacto de impunidad con el exmandatario perredista Arturo Núñez, y no descartó denuncias penales en contra de éste y sus excolaboradores.

“Yo no digo que sea un hecho, pero no lo descarto”, respondió ante la pregunta de si su gobierno interpondrá denuncia contra el exgobernador.

“Voy a ser muy cuidadoso, sé de denuncias que fueron presentadas por ciudadanos y proveedores. Sé de una de un exfuncionario en contra de otro exfuncionario, por más o menos 200 millones de pesos”, apuntó.

En una larga entrevista de radio, la primera que concede como gobernador, López Hernández reiteró que en hechos de corrupción actuará con firmeza y no garantiza “impunidad a nadie”.

De igual manera, denunció que en el saliente gobierno “lucraron mucho con todo” y que el pueblo de Tabasco sabrá la verdad porque no habrá intocables, “pero se debe entender que no vamos a una cacería de brujas”.

Citó casos como el del saliente secretario de Salud Rommel Cerna, quien en plena crisis hospitalaria y protestas por falta de pagos fue filmado dentro de una notaría “negociando” con proveedores el pago de servicios a cambio de una comisión.

“Y tengo los cheques que daban los proveedores en garantía para pagar”, aseguró el gobernador, luego de anunciar que las autoridades procederán en éste y otros casos.

Puso como ejemplo el convenio mediante el cual Petróleos Mexicanos (Pemex) entrega combustible al gobierno del estado en apoyo de pescadores y proyectos productivos, a través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental (Sernapam)

“Se lo llevaron todo”, denunció, y recordó que ante la protesta de pescadores, quienes en dos ocasiones tomaron las oficinas de la Sernapam, porque no les entregaron los vales de combustible, directivos de Pemex le hablaron para decirle que podrían volver a darle los vales, pero que él los validara, y respondió que no.

Acusó que la dependencia estatal se volvió “cómplice” de Pemex porque ¿cómo se explica que hay más de mil 600 millones de pesos que la empresa no ha pagado a campesinos reclamantes de daños ya validados? “Y la Sernapam no actuaba, pues recibía la dotación de gasolina que vendían al mejor postor, de asfalto, todo”.

En días recientes se descubrió que el extitular de la Sernapam y ahora diputado local Ricardo Fitz Mendoza, del Partido de la Revolución Democrática (PDR), adquirió un penthouse de 8 millones de pesos en “Laguna Park”, torre ubicada frente a la Laguna de las Ilusiones y Paseo Tabasco de esta capital.

De acuerdo con el Registro Catastral de Tabasco, la operación de compra venta se realizó en abril de 2018, un mes después de que Fitz Mendoza renunciara a la Sernapam para contender por la diputación plurinominal que ostenta.

Fitz admitió la compra del penthouse y rechazó haber “saqueado” la Sernapam, pues lo adquirió mediante “un crédito bancario”, sostuvo.

El gobernador designó al frente de la Sernapam al extitular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y expresidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso (todo en el sexenio de Núñez), el perredista José Antonio de la Vega Asmitia, quien es su compadre.

En la entrevista, López Hernández defendió el nombramiento porque se trata, dijo, de “un profesionista de primera, una gente muy bien capacitada, yo creo que honesto. Ha estado en diferentes cargos en la administración pública federal y estatal, una gente que sabe trabajar en equipo”.

Además, abundó, porque irá “a fondo” para revisar todo el manejo de la Sernapam.

Luego calificó como “sumamente grave” lo ocurrido en Tabasco al fin del sexenio, y admitió que a petición de Arturo Núñez intervino ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que se canalizaran recursos extraordinarios para frenar la ola de protestas por la falta de pagos del gobierno.

“Costó muchísimo que llegaran esos recursos y no se vale que los utilizaran para tratar al final de ver que se llevaban”, deploró.

Detalló que Núñez le dijo: “Oye, no puedo, ayúdame”, y que le faltaban mil 600 millones de pesos para los pagos de fin de sexenio.

Por esa mediación llegaron a Tabasco 800 millones de pesos, más de 350 millones que el presidente Enrique Peña envió antes de irse, así como 450 millones para pagos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), pero aún faltan 800 millones de otros pagos pendientes para liquidar –a más tardar el martes 15– a jubilados y pensionados.

Sobre la grave situación en el sector Salud, el mandatario morenista dijo que fue “un botín y gran negocio” de políticos, pseudo empresarios, periodistas y empleados de la institución que eran proveedores.

“Les va a doler a los médicos y se van a enojar, pero no somos tontos, no somos ingenuos, hay doctores que tienen doble plaza en el sector salud que no la trabajan ellos, se la dan a que la trabajen otros”, concluyó.