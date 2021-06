Guerrero.- A nueve días de las elecciones en el estado de Guerrero, el gobernador de esta entidad, Héctor Astudillo Flores llamó a los candidatos a reconocer los resultados del proceso, “a lo que no llamaré es a decirles que no ejerzan su derecho que les otorga la Constitución y las leyes”, aclaró.

Entrevistado tras inaugurar una obra en Chilpancingo, el mandatario estatal dio a conocer que no tiene la facultad para reconocer a Evelyn Salgado como gobernadora de Guerrero, y no está en sus planes reunirse con la hija del senador con licencia, Félix Salgado Macedonio.

“Yo hice un llamado primero a la unidad y lo reiteró, sigo llamando a la unidad y seguiré llamando a la unidad, porque es lo que más le conviene a Guerrero”.

“También he llamado a que, quienes participaron en esta contienda en todos los niveles, reconozcan los resultados, a lo que no llamaré es a decirles que no ejerzan su derecho que les otorga la Constitución y las leyes, no lo puedo hacer y seré muy respetuoso de quienes lo ejercen”, dijo.