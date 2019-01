Gobernadores, primeros asistentes a audiencias sobre Guardia Nacional

Cuernavaca, Morelos.- Luego de que la mayoría de diputados del Congreso de Morelos se negaran a aprobar el paquete presupuestal 2019 propuesto por el Poder Ejecutivo, el gobernador Cuauhtémoc Blanco dijo que en la entidad se aplicarán los recursos igual que en el 2018, como lo establece la ley.

“Nada, si no lo quieren aprobar no pasa nada, nos vamos con el del 2018, yo ya dije que no más peleas, este 2019 nos tenemos que poner a trabajar y a chambear por la ciudadanía, si ellos no lo quieren aprobar, nos vamos con el de 2018, no pasa nada”, dijo Blanco Bravo tras dar el banderazo de salida de la caravana de reparto de juguetes en el marco del Día de Reyes.

Cuestionado sobre si algunos legisladores han solicitado “moches” para aprobar la propuesta del Ejecutivo, Blanco respondió que no peleará con los diputados.

“Pregúntales a ellos. Yo dije que no me voy a pelear y siempre he dicho que calladito te ves más bonito, yo tengo un compromiso con la gente, yo creo que ellos deberían también de tener este compromiso, porque creo que hicimos un gran esfuerzo para convencer a la gente durante la campaña y yo recuerdo que había muchos diputados conmigo, a los cuales yo los apoyé dándoles utilitarios porque a algunos sus partidos no les daban.

“Yo dije no más peleas, yo me voy a dedicar a trabajar por la gente, ver las necesidades de la gente, hay cosas más importantes, si ellos no lo quieren aprobar, nos vamos con lo del 2018”, dijo Blanco.

Sin embargo, ante la insistencia de reporteros, el gobernador dijo que detrás de la aparente parálisis legislativa en torno a la aprobación del paquete presupuestal 2019 están la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky; el exsenador de Morena Rabindranath Salazar Solorio y el subsecretario de la Segob, Zoé Robledo.

“Yo me quedo callado, un día ya les dije, yo me he vuelto muy tranquilo, muy mesurado, antes en la cancha me transformaba, entonces que no me saquen el dragón, porque voy a sacar, puede salir, porque voy a sacar muchas cosas y ya estuvo bien, tenemos que trabajar por la gente.

“Algún día va a salir el dragón, ya les dije, que no lo saquen, yo la verdad estoy en la mejor disposición para poder trabajar con el legislativo para que le vaya bien al estado (y detrás de esto) está Yeidckol, está Rabín, está Zoe, están metiendo muchas cosas, por eso estoy diciendo, no saquen al dragón, pues porque les estorbo, ya se los he mencionado muchas veces, les molesta que una persona quiera trabajar para la ciudadanía, o creo que hay muchos intereses y ustedes hoy por hoy lo han estado viendo, algunas declaraciones que hizo alguna persona, la presidenta de Morena, que ya no me interesa hablar de ese tema, yo creo que todos nos tenemos que poner a trabajar”, expresó.

El gobernador también se refirió a la relación que sostiene con el Alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán.

“Él quiere hacerse la víctima, yo no le he hecho nada a quien es el alcalde hoy, ni lo conozco, ni me he acercado a él, una vez nada más lo vi cuando se coló que vino AMLO, que se metió, ni lo conozco, yo les dije yo no soy igual que el (gobernador) que acaba de salir, todos los presidentes municipales van a tener mi apoyo, ya lo he dicho muchas veces, sin colores, de varios sabores, todos tienen el apoyo mío, entonces si el señor se quiere hacer la víctima, yo no le voy a seguir el juego y que lo escuche bien, no le voy a seguir el juego, hay muchas personas detrás de él que quieren desestabilizar al gobierno del estado, varios políticos que están fuera de esta contienda desde hace mucho tiempo y ahora quieren surgir, salir a defender”, dijo Cuauhtémoc Blanco.

Esos políticos, agregó, son el ex gobernador Graco Ramírez y su hijo, el excandidato a la gubernatura de Morelos, Rodrigo Gayosso Cepeda.

“Ellos ya se están juntando, la misma roña, está metido ahí el hijastro, están metidos varios, entonces yo no voy a pelear, lo único que le digo a la gente es que yo tengo un compromiso en Cuernavaca y a Cuernavaca le voy a ayudar yo, directamente le voy a ayudar yo, yo se los dije, tengo un gran compromiso con Cuernavaca y yo sí le voy a ayudar a Cuernavaca y no nada más a Cuernavaca, a todos los municipios”, dijo Blanco.

Antes, el gobernador acompañó a su esposa, la presidenta del Sistema DIF Morelos, Natalia Rezende Moreira, a la tradicional partida de rosca de Reyes en la Plaza de Armas de Cuernavaca.