“Gobernadores ya andan chillando y aún no reciben presupuesto”: AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los alcaldes, gobernadores y a las áreas del gobierno federal que reprochan los ajustes en el nuevo presupuesto, que confíen en que la política de austeridad, transparencia, eficacia y rendición de cuentas en los recursos públicos hará que el presupuesto sea suficiente y hasta sobre.

“Todavía no reciben los recursos, todavía no comienzan y ya están diciendo que no les va a alcanzar”, criticó el Presidente.

En su conferencia mañanera, López Obrador insistió en que en este gobierno “va a ser diferente porque se va a invertir el presupuesto de manera eficiente”.

Por lo que pidió confianza a los gobernadores que reclaman más recursos y a los alcaldes perredistas que esta mañana se manifestaron en las inmediaciones de Palacio Nacional, pues dijo que incluso se reducirá en los procesos de compra, por ejemplo, en el área de salud.

El Presidente reconoció que el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México , Enrique Graue y del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez se hayan sumado a las políticas de austeridad con la reducción de sus sueldos.

“Celebro que los rectores hayan decidido bajarse el sueldo, eso es importante y ojalá otros hagan lo mismo, es abusivo estar ganando tanto en un país con tanta pobreza y qué bueno que el rector esté actuando de esta manera, ojalá otros hicieran lo mismo”.