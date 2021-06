Chilpancingo, Guerrero.- El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores inauguró la rehabilitación del Teatro María Luisa Ocampo, espacio ícono de la capital, obra en la que se invirtieron más de 17.4 millones de pesos.

El boletín del gobierno estatal señala que el teatro se rehabilitó para que las familias de Chilpancingo cuenten con espacios dignos de esparcimiento y fomento a la cultura.

No obstante, durante los casi seis años del gobierno de Astudillo, la actividad cultural y sobre todo, la teatral en Chilpancingo y en todo Guerrero, fue prácticamente inexistente. En Guerrero han sido seis años de simulación y mediocridad cultural, pues el gobernador se empecinó en mantener en la Secretaría a de Cultura a un funcionario inepto y mentiroso como lo es Mauricio Leyva Castrejón.

Guerrero no “invirtió” en los creadores, las publicaciones no solo fueron escasas, sino nulas, y no hubo ni un solo pesos para la movilidad de los artistas.

La prueba de la mediocridad cultural de Guerrero se evidencia en la nula actividad artística y cultural y en la falta de pago y retrasos a creadores y promotores culturales, así como a personal de la propia Secretaría de Cultura que llevan meses sin cobrar.

Se evidencia en unas Jornadas Alarconianas, las peores que jamás se hayan realizado. Un festival que nadie sabe que comenzó el 19 de junio y concluirá el 26. Incluso, Mauricio Leyva aún no había pagado al ganador del premio de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón de 2020.

El comunicado de prensa, dice que el gobernador, acompañado del secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo y otros secretarios de despacho, manifestó que es gratificante poder entregar la rehabilitación del Teatro María Luisa Ocampo, que es una obra que tendrá conexión con las instalaciones de la Escuela Estatal de Música.

“Es un espacio muy digno” y añadió que en Chilpancingo se están haciendo obras importantes como la rehabilitación de la Unidad Deportiva conocida como el CREA con una inversión de alrededor de 75 millones de pesos.

El gobernador, al que solo le interesa la ganancia que dejó la obra, manifestó que en su administración también se han rehabilitado escuelas en la capital como la ESFAID, la escuela Nicolás Bravo, la Fray Bartolomé de las Casas y en la Universidad Autónoma de Guerrero.

Afirmó que en el último tramo de su gobierno se entregarán obras en el territorio estatal y anunció que el 15 de julio presentará su sexto informe de labores ante el Congreso local.

El secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Cozovi Ocampo Guzmán comentó que se llevó a cabo el reforzamiento estructural para evitar cualquier anomalía, ya que presentaba un gran deterioro, pues no se había intervenido en 20 años.

Detalló que se restructuraron y rehabilitaron las instalaciones con espacios nuevos, entre ellos una Galería y cafetería, se colocó duela de madera en escenario, así como la rehabilitación de camerinos y sanitarios, entre otras acciones con una inversión de más de 17 millones de pesos.

En su intervención, el secretario de Cultura, Mauricio Leyva Castrejón refirió que este es uno de los recintos más entrañables para la gente de Chilpancingo y un recinto muy querido y emblemático.

Reconoció que el gobernador Héctor Astudillo heredará a Chilpancingo tres recintos culturales funcionando al 100 por ciento que son el Palacio de la Cultura, el Teatro María Luisa Ocampo y el Auditorio Sentimientos de la Nación.

Adelantó que se trabaja en la rehabilitación del también el Auditorio Sentimientos de la Nación, el cual estará listo a finales de julio “Héctor Astudillo es el gobernador que más le ha invertido en infraestructura cultural en el estado”, enfatizó.