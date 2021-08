México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer este lunes que el gobierno federal tiene “en caja cerca de 500 mil millones de pesos y en reservas del Banco de México, 20 mil millones de dólares, por la política de cero corrupción, cero impunidad y cero lujos”.

“Se iba muchísimo, en lo de arriba, al caño de la corrupción; aunque sabía que había corrupción me quedé corto, fue superior a lo que me había imaginado porque prevalecía en todo”, dijo.

En la conferencia matutina indicó que si en los estados siguen con lo mismo: dando los contratos a los amigos, familiares, porque ayudaron en la campaña, porque entregaron moches, así no se sale adelante, no va a alcanzar el dinero.

Señaló que si siguen con los lujos, viajes en aviones y helicópteros, maiceando, el dinero no alcanza; ahora que se cerró la llave aquí a los de la publicidad, hay estados que la mantuvieron abierta para los periódicos nacionales con dinero del pueblo, por eso no alcanza.

López Obrador observó que en los estados hay una situación complicada, aunque no en todos como en Tlaxcala, que decidió por ley que no se contrate deuda y no se le permite a ningún gobernador endeudarse y Querétaro que está terminando con deuda cero, “son de los estados mejores pero debe haber otros”.