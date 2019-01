Gobierno importa el 75% del fertilizante que entrega a campesinos

Las calificadoras internacionales no han tomado en cuenta las variables en la problemática de esta compañía y que con la intervención de su gobierno se ahorrarán 30 mil millones de pesos.

México. Notimex.- Los inversionistas con ética saben muy bien que Pemex es una empresa sólida porque ya se maneja con honestidad, y que la calificación de ésta “es mejor que en los últimos 30 años, porque su principal problema era la corrupción” y ya se está combatiendo, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario dijo que Petróleos Mexicanos fue una de las empresas más saqueadas en el mundo y con más corrupción, pero tiene mucha fortaleza, no les alcanzó para terminar de destruirla, sólo entregaron el 20 por ciento de su potencial que significa la riqueza petrolera de la nación.

Consideró que las calificadoras internacionales no han tomado en cuenta las variables en la problemática de esta compañía y que con la intervención de su gobierno se ahorrarán 30 mil millones de pesos.

El presidente aseguró que se fortalecerán las finanzas públicas de Pemex y explicó que las críticas son por los cambios que emprendió su gobierno, ahora los inconformes “tratan de desprestigiarnos cuando México tiene mucha fortaleza” y autoridad moral. La gente, dijo, se siente orgullosa porque se está enfrentando el problema, lo que nos coloca como ejemplo en el mundo por no permitir la corrupción.

Acompañado por integrantes de su gabinete, puntualizó que los señalamientos de las calificadoras son importantes, sin embargo, “no son jueces que sean infalibles”.

Señaló que sería importante que consideran otros factores, ya que con los cambios en las políticas energéticas se establecía que se producirían tres millones de barriles diarios, lo que no está sucediendo, sino que la tendencia es a la baja porque se dejó de invertir y se preguntó si esto no lo sabían las calificadoras en el análisis que hicieron.

Puntualizó que se está realizando un esfuerzo de inversión en Pemex en este presupuesto mucho más fuerte que el del año anterior para que se puedan liberar fondos, un incremento de casi 25 por ciento en comparación con el año pasado de recursos fiscales y se aprobó un planteamiento de la Secretaría de Hacienda para reducirle la carga fiscal y que se fortalezca esta institución.

Enfatizó que este año se recuperará la producción petrolera produciendo alrededor de un millón 800 mil barriles diarios y el año próximo ésta crecerá hasta dos millones de barriles para terminar el sexenio con dos millones 400 mil barriles.

López Obrador señaló que ya se está normalizando el abasto en la zona de Jalisco y se continuará trabajando en estados como Guanajuato y Querétaro al tiempo que destacó que la contratación para conductores de pipas que se adquirieron para contribuir en este esfuerzo fue exitosa y ya se tienen contratados más de mil 600 operadores.

Respecto al líder sindical petrolero, Carlos Romero Deschamps, informó que sólo existe una denuncia en su contra en la que se le relaciona presuntamente con el robo de combustible, misma que no ha sido ratificada.

Mencionó que se continuará con la recopilación de información, pues en esta administración no se actuará por consigna ni se perseguirá a nadie sin que existan elementos, pero tampoco se permitirá que se actúe al margen de la ley.

El presidente recordó que en el marco del combate al robo del combustible se realizan investigaciones de inteligencia financiera de algunas gasolinerías que no han podido demostrar sus ingresos a partir de sus ventas o no coinciden lo que le compran a Pemex con lo que venden, por lo que se han congelado algunas cuentas de concesionarios y están en curso otras denuncias.

En este sentido, llamó a la población a no proteger a los delincuentes, a no tolerar estos actos, ya que “no debemos ser cómplices, tenemos que portarnos bien, todos a portarnos bien”, ya que en esta administración se brindan opciones para que la población no tenga necesidad de dedicarse a estas actividades, además de que ya se termina con la corrupción.

En otro tema, López Obrador descartó que las acciones de bloqueos que realiza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán se repitan en otros estados y pidió que cada quien sea responsable de sus actos y que las decisiones no las tomen únicamente los dirigentes, sino que existan prácticas democráticas como la consulta de las bases.

Comentó que este martes se localizó un túnel en la alcaldía de Azcapotzalco, el cual dijo, ya se investiga el caso, con lo que se demuestra que el robo de combustible era del dominio público y aunque se sabía, por alguna razón no se actuaba, sin embargo ayer, resaltó, se intervino y en otro más en Guanajuato.

Este día, aseguró, los integrantes de su gabinete que no lo hayan hecho presentarán su declaración de bienes para que todo el equipo cercano que lo apoya en la tarea de gobierno cumpla con ese compromiso.

Refirió que Grupo Modelo no solicitó el cobro del Impuesto Sobre la Renta, sino fueron ex accionistas de esta agrupación, “ellos vendieron la empresa a una compañía extranjera” y en aquél entonces, dijo, fue de 20 mil 100 millones de dólares y el tipo de cambio era de 12.9 pesos por dólar, por lo que el importe de la renta fue de 259 mil millones de pesos en 2013.

Señaló que iniciaron un litigio para que se les devolviera el ISR, lo cual llevó a procesos judiciales y el caso llegó a la Corte, donde se desechó el proyecto que había presentado un ministro para que se devolviera ese gravámen.

Abundó que en este gobierno los ministros votaron en contra del proyecto que ordenaba al SAT devolver el impuesto, lo que permitió un ahorro en primera instancia de 13 mil millones de pesos, sin embargo, se tendrían que devolver hasta 30 mil millones de pesos, lo cual es un gran logro porque era una práctica malsana.

Respecto de la visita oficial que realizará este día el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, puntualizó que éste es muy bienvenido, y durante el encuentro se tratarán diversos temas en el marco del respeto.

Asimismo, López Obrador no descartó que se haya podido dar una reunión entre un funcionario del gobierno venezolano con autoridades de México, no obstante, puntualizó que no tiene información todavía al respecto y estaría por confirmarse.

López Obrador señaló que entre hoy y mañana presentará, como lo establece la ley, una terna al Senado para proponer a un integrante de la Comisión Reguladora de Energía, luego de la pasada renuncia de una de sus integrantes, misma que deberá cumplir no sólo con un perfil técnico, sino que además que cumpla con características de honestidad e independencia.