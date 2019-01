Gran parte del país azotado por frente frío 26

Cuernavaca, Morelos.- En Ayala, Morelos, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró el 2019 como el año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata Salazar.

“Es de justicia este acuerdo que el año en el que estamos, 2019, que se cumplen 100 años del asesinato de Emiliano Zapata, se dedique un homenaje a Emiliano Zapata Salazar.

“Podríamos hablar mucho sobre la vida ejemplar de Emiliano Zapata, cada quien tiene una interpretación porque afortunadamente su pensamiento y su acción caló hondo y como se grita todavía, como se repite en una consigna: Zapata Vive”, afirmó López Obrador.

Para celebrar al héroe revolucionario esta año habrá un programa de actividades, dijo el mandatario.

“Como aquí se ha expresado va a haber un programa todo este año para recordar a Emiliano Zapata toda la papelería oficial de gobierno va a llevar el nombre y se va a recordar al Caudillo del Sur”, sostuvo.

Durante el evento, López Obrador insistió en que durante su gobierno, que busca combatir la pobreza en el País, los apoyos económicos serán entregados directamente a los beneficiarios y no a intermediarios.

“Todos estos programas van a entregarse sin intermediarios, que se escuche bien, por eso me está llevando, nos está llevando un poco de tiempo levantar los censos y tener bien referenciado a todos los beneficiarios porque no quiero intermediarios, no es que ‘yo soy de la organización independiente Francisco Villa’ o ‘soy de la Antorcha Mundial y entrégame a mí el dinero y yo lo voy a entregar a la gente’, eso se acabó, ya no”, señaló el presidente.