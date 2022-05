Trendy.- Luego de una larga espera, el pasado 5 de mayo por fin se estrenó en México Doctor Strange in the Multiverse of Madness. La cinta ha causado mucha expectativa entre los fans del universo de Marvel, quienes a unos días del estreno, han hecho tendencia al título en redes sociales debido a sus escenas post-créditos, las referencias a otros filmes y por supuesto, a la nueva superheroína América Chávez, interpretada por Xóchitl Gómez.

Pero de hecho, la actriz mexicoamericana no fue la única mexicana que pudimos ver en la segunda entrega de Dr. Strange. Te presentamos a Grecia de la Paz, una mujer originaria de Acapulco, Guerrero quien también se encargó de darle vida a América Chávez como doble de Xóchitl Gómez.

La actriz publicó en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 45 mil seguidores, algunas fotografías de ella en la alfombra roja de la película dirigida por Sam Raimi en Reino Unido, acompañadas de un texto en el que expresa su emoción por formar parte secundaria de la segunda cinta más esperada del Universo Cinematográfico de Marvel después de Spider-Man: No Way Home.

La joven comparte que haber trabajado tan cerca de Benedict Cumberbatch resultó más que un logro para ella y había sido un honor a pesar de no tener un papel exclusivo en el proyecto fílmico, pues el personaje que interpreta el actor británico es su favorito de la franquicia, con quien además, contó, siempre tuvo el objetivo de colaborar.

Luego de radicar en Londres y trabajar arduamente a pesar de la pandemia por Covid-19, cumplió uno de sus más grandes sueños actuando también junto a Xóchitl Gómez.

“Dos años después, yo era la doble de la segunda unidad de Xóchitl Gómez, #AmericaChavez, allí estaba, ensayando líneas con ella y ayudándole con su delineado. ¡Fue una locura! Me siento tana afortunada de haber tenido la oportunidad de trabajar en este proyecto durante varios meses de encierros y pandemia”.

En su publicación, también asegura que ser catalogada como minoría o grupo étnico ha dibujado un terreno complicado, sobre todo al haber crecido en un lugar humilde, y aprovechó para pronunciarse a favor de que los actores latinos tuvieran más representación en la industria del cine.

Actualmente, Grecia reside en el Reino Unido, tiene 28 años de edad y, según su información de Instagram, estudia en el University of the Arts London. Además es modelo e influencer y desea seguir creciendo en el mundo de la actuación para llegar a tener un papel protagónico algún día.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness es una de las películas más subversivas del universo Marvel, prueba de ello es América Chávez, la primera superheroína abiertamente lesbiana que acaba de llegar al Universo Cinematográfico de Marvel. La seleccionada para interpretarla fue Xóchitl Gómez, una joven actriz con ascendencia mexicana, quien con su carisma, se ha ganado de inmediato el cariño de los fans marvelitas.

El personaje tiene una connotación doble e incluso triplemente política, pues llamar “América” a una mujer racializada, de apellidos latinos, hace alusión a que Estados Unidos es un país que está construido por la fuerza de migrantes. De igual forma, porta los colores de la bandera LGBT+ siendo abiertamente lesbiana aportando la dignificación de dos sectores históricamente discriminados, sumando a esto el hecho de ser una mujer joven.

Fuente: Infobae.com