Villahermosa, Tabasco.- En el municipio de Cárdenas, al mediodía de este viernes, 11 individuos asesinaron a balazos a un hombre identificado como Jimmy Antonio Velázquez, de nacionalidad hondureña, que estaba en un auto Mazda CX-3, a un costado de la pizzería Little Caesars, en el estacionamiento de plaza Soriana.

De inmediato, la policía municipal estableció varios operativos -coordinada con los monitoristas del C4-: uno sobre sobre la calle Corregidora a un costado del Panteón Central; otro en el cruce de Periférico Norte y carretera Cárdenas a Comalcalco; otro por la zona de La Vereda y uno más cerca de la localidad de Miguel Hidalgo.

Los agentes policiacos, sin disparar un tiro, capturaron de inmediato a los 11 sujetos, asegurando cuatro vehículos y armas de distintos calibres: fusiles R-15, pistolas escuadras Glock 9 mm, radios, equipo táctico y cuatro vehículos algunos con las series remarcadas.

Las personas detenidas son Marco Antonio León Hidalgo, 20 años; Manuel González Cortez, 30 años; Javier Alejandro Molina Uribe, 19 años; Candelario López González, 49 años; Félix Correa Cruz, 25 años.

También Elías Campos Adorno, 38 años; Pedro Acosta Camacho, 28 años; Fernando Jazmín Castellano Martínez, 22 años, Jesús Manuel López García, de 22 años; Daniel del Carmen Martínez Garcia, 33 años; y Erick Fabián De La Cruz Pérez de 30 años.

Además fueron asegurados cuatro vehículos, una camioneta marca GMC modelo ACADIA 2008, con placas de circulación WVL-823-, una camioneta marca Chevrolet modelo Silverado 2014, con placas de circulación VM-464-11.

Así como una camioneta marca Ford, modelo Lobo, con placas de circulación CX-0776-C y No. de Serie 1FTPX04554XB89576 misma que fue consultada en la plataforma de Repuve arrojando como datos no encontrados; y un auto marca Volkswagen, modelo Gol con placas de circulación DLU-693-C del estado de Chiapas y No. de Serie 9BWAB059GP010107 la cual fue consultada en la plataforma Repuve arrojando como datos no encontrados.