Grupo de 200 migrantes de El Salvador parte rumbo a EU

México.-Seis curas de una comunidad tradicionalista de la localidad de Liévin, al norte de Francia, que organiza actividades de “scouts”, se encuentran detenidos en el marco de una investigación por maltrato de menores y abusos sexuales, indicó la emisora “RTL”.

Un centenar de antiguos pensionistas del Instituto de la Santa Cruz de Riaumont han declarado en este procedimiento que está a cargo de la Policía Judicial de Lille (norte) y de la Oficina Central de la Represión de la Violencia contra las Personal, señaló la emisora.

“La Voix du Nord” explicó que la operación policial comenzó el martes con el arresto de tres religiosos, que quedaron bajo custodia en Lille, y de un cuarto cerca de Toulouse (sur). Tres de ellos tienen entre 50 y 60 años y el otro una treintena.

Según la página web del diario, los hechos incriminados remontan a los años 2000 y hasta 2014. En 2017, varios antiguos alumnos del organismo religioso denunciaron haber sufrido malos tratos físicos y psicológicos, pero también abusos sexuales.

Un juez de Béthune está al frente de la instrucción, que ha dado lugar a registros en la comunidad religiosa.

El 9 de enero, la Fiscalía francesa no solicitó condena para el cardenal Philippe Barbarin y los otros cinco cargos eclesiásticos de la diócesis de Lyon juzgados por ocultar los abusos cometidos hace más de veinticinco años por el cura pederasta de su arzobispado Bernard Preynat.

Hoy no reclamo que haya condena porque una parte de los hechos ha prescrito y los que no lo han hecho no revelan una infracción”, dijo la fiscal Charlotte Trabut en el juicio que se celebrarça hasta mañana en Lyon (este de Francia), según el diario regional “Le Progrès”.

Esta postura hace pensar que el resultado del proceso podría acabar siendo el mismo que en 2016, cuando la Fiscalía procedió a archivar el caso por los mismos motivos invocados ahora en el tribunal.