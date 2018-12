“Guardia Nacional no es sinónimo de militarización del país”: Durazo

México.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, aseguró que la creación de la Guardia Nacional implica la capacitación de un mayor número de elementos del Ejército para realizar tareas de resguardo, sin que ello signifique la militarización del país.

“Lo que vamos a hacer es, si vale la expresión atípica, una policialización del Ejército; es decir, capacitar al mayor número de elementos posibles, del Ejército, para realizar una tarea de seguridad pública, a través de la Guardia civil”, expresó en entrevista en la Cámara de Diputados.

Tras reunirse con la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, el funcionario federal comentó que de manera paralela a la creación de la Guardia Nacional, se trabaja en coordinación con la Comisión de Seguridad Pública de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para definir un modelo de policía nacional impulsado los gobiernos federal y estatales.

Reconoció que el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad municipales y estatales es prioritario y “tenemos que entender que si no logramos ese mejoramiento, no tendremos capacidad para garantizar la seguridad pública, así generemos los instrumentos que generemos”.

El funcionario federal indicó que la policía fundamental en el país se llama “policía municipal”, por lo que se requiere capacitar, profesionalizar, dignificar y mejorar la condición socioeconómica de sus elementos.

Recordó que hay policías municipales en el país que ganan dos mil 900 pesos mensuales, lo cual “no puede suceder y esperar gran cosa de cuerpos policiales, cuerpos de seguridad municipales que están en esas condiciones”.

No obstante , dijo que hay un consenso muy amplio con los gobernadores para trabajar conjuntamente en el fortalecimiento de las policías municipales mediante la capacitación y la profesionalización.

La Guardia Nacional va a tener un mando operativo único y eso es lo que va a permitir eficientar el trabajo de esta organización que se está proponiendo al Congreso de la Unión, expresó.

Respecto a la seguridad privada, Durazo Montaño indicó que el planteamiento en la reforma constitucional que ahora está en curso es que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana defina y coordine, defina las políticas y coordine el trabajo de estos cuerpos de seguridad.

Mencionó que hay alrededor de 500 mil policías privados en el país y sólo 300 mil están registrados y “medio registrados”, por lo que hay que hacer un esfuerzo para que regularicen su actividad.

“No digo que esos 200 mil policías privados anden en malos pasos, pero en una de esas, sí, porque no tenemos recursos, registros, no sabemos dónde están, no sabemos qué hacen”, comentó.

Por ello, apuntó, esta modificación constitucional va a facultar a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para poner orden en estos cuerpos de seguridad y “tengan la certeza de que lo vamos a hacer”.

Confió que la Guardia Nacional transite en las Cámaras del Congreso, dado la aceptación que tiene al interior; es un instrumento imprescindible para el gobierno de la República, a fin de garantizar el derecho más elemental y responsabilidad elemental de todo Estado, que es la seguridad de los mexicanos, puntualizó.