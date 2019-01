Guerra contra huachicoleo será otro sexenio contra el crimen organizado

México.- De no haberse iniciado el combate al robo de combustibles se corría el riesgo de perder Pemex en los próximos cuatro años, por eso se mantiene esta lucha que se puede llamar “guerra” contra el huachicoleo, dijo el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo.

Explicó que consideran que es una “guerra” contra el robo de combustibles, porque el tema “no es menor”, ya que está involucrado el crimen organizado, así que afirmó que para ganar se necesitan más que unos días, así como “pantalones” de un verdadero mandatario de Estado para liderar esta batalla.

“La guerra no se gana en un día, se gana en mucho tiempo, muy perseverantes, con mucha disciplina, con estrategia, operatividad”. Consideró que es una lucha de millones de pesos y que pone en riesgo la viabilidad de Pemex.

“Si no enfrentamos [el robo de combustible] corríamos el riesgo de perder Pemex en cuatro años. Nos estamos jugando Pemex. Lógico, son 70 mil millones de pesos. No se van a dejar. Entendemos que esto no va a ser fácil”, dijo.