“Guerra sucia” del PRI y PRD, acusaciones por Censo del Bienestar: Morena

Chilpancingo. Guerrero.- El alcalde de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, se deslindó de la falta de policías en el municipio y justificó que no depende de él la contratación, pues el problema es que los aspirantes no aprueban las evaluaciones.

Luego de las acusaciones del encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, Rafel Horacio Perfecto Beltrán Noverola, quien denunció omisiones en materia de seguridad pública en el municipio.

Consultado esta mañana previó a la ceremonia del 93 aniversario del natalicio del exgobernador Alejandro Cervantes Delgado, Gaspar Beltrán reconoció que a 100 días de gobierno Chilpancingo está en ruinas, pero trabajan para levantarlo.

Al alcalde se le preguntó por las acusaciones de Beltrán Noverola, quien durante una reunión con empresarios ayer denunció omisiones del gobierno municipal en materia de seguridad pública al no incrementar el número de policías por negarse a pagar salarios.

Gaspar Beltrán negó dichos señalamientos.

Explicó que tienen una convocatoria permanente a aspirantes a policías, pero el problema es que no pasan los exámenes.

“El tema es que no pasan, el examen que les hacen es muy riguroso, estamos abiertos a quienes pasen las evaluaciones que de manera inmediata sean contratados, no depende de mí contratar o no, el recurso está disponible para que los policías que vayan siendo acreditados los podamos contratar”.

De la convocatoria a policías, en la Universidad Policial (Unipol) cursan siete cadetes que se graduarán como preventivos, informó el alcalde.

Ayer, durante una reunión con socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Beltrán Noverola urgió incrementar los policías y denunció que los alcaldes se niegan a contratar más policías porque no quieren pagar salarios.

Reprochó también que a los preventivos les paguen tres mil pesos a la quincena y es el bajo salario por lo que nadie quiere ser policía municipal.

De acuerdo con el alcalde, Chilpancingo recibe de manera mensual 16 millones de pesos del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun), recurso destinado para el pago de los policías (cinco mil pesos a la quincena) y compra de equipo para los policías.

En otro tema, el alcalde dijo que el recurso es insuficiente para cubrir la demanda popular, y habló de obras que requieren inversiones millonarias como la reparación del drenaje en una escuela de la colonia Guerrero 200 de un millón de pesos, la construcción de una bóveda en la zona del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla se requieren 3.5 millones de pesos.

“Chilpancingo debo decirlo con mucho respeto, con mucha responsabilidad, está en ruinas y estamos tratando de levantarlo poco a poco. Los recursos que tengamos siempre serán insuficientes”, concluyó.