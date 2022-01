México análisis.- A nivel nacional parece haber un consenso de que el único acto relevante que ha hecho la gobernadora de Guerrero en los últimos cien días fue nombrar a la teniente coronel Sandra luz Valdovinos Salmerón en la fiscalía de Guerrero, además de acto histórico, no solo porque es la primer mujer en ocupar ese cargo, lo es también por el clarísimo mensaje que manda la primer mandataria. Sin justicia plena no hay desarrollo económico, ni 4t.

La teniente coronel Valdovinos tiene una impecable hoja de servicios en la justicia militar, esto es más que suficiente para garantizar objetividad, equidad y justicia, todo lo que nunca ha existido en Guerrero.

El gesto, para quien lo entienda, es preciso, define una nueva ruta no explorada con verdadera voluntad. La gobernadora busca, sin reticencias, recuperar la confianza en un aparato de ‘justicia’ carcomido por la arbitrariedad y la corrupción. Sabe que un estado con justicia plena, es un estado donde las inversiones fluyen porque lo primero, antes de llamar a la inversión, es la gobernabilidad.

Por eso, el acto inédito de nombrar a una mujer militar y de derecho, al frente de la procuración de justicia, confirma que la nueva gobernadora Evelyn Salgado está consciente que Guerrero no puede avanzar con una administración de justicia podrida, sin credibilidad, ni certeza.

El desarrollo económico y empresarial no crece en entidades sin justicia honesta, confiable y eficiente. En Guerrero, los empresarios tienen desconfianza fundada para denunciar extorsiones.

Entonces, tal parece que la gobernadora sabe que el problema que más lastra a Guerrero es la ineptitud, corrupción y manipulación de las investigaciones que generan un mar de injusticias y destruyen la confianza en el gobierno. Guerrero aparece en los primeros lugares de desconfianza en la justicia a nivel nacional.

No se olvida aquella forma de investigar la matanza de Aguas Blancas donde los ministerios públicos le “sembraron” armas a los muertos. Así entre cientos de casos de ineficacia brutal que han quedado impunes.

Por este pasado oprobioso que han dejado los corruptos gobiernos del PRI y PRD a su paso por Guerrero, la decisión de Evelyn Salgado es de reconocerse. El nombramiento de la teniente coronel y maestra en derecho, significa un verdadero cambio de paradigma en esa sensible área de gobierno.

No es nada fácil el encargo que le han dado a la fiscal Sandra Luz Valdovinos, recibe una institución podrida hasta los tuétanos, decenas, por no decir casi todos los agentes y fiscales regionales, están coludidos con el crimen organizado, incluso sirviendo de brazo ejecutor, sumado a ministerios públicos incapaces y corruptos que violentan impunemente la ley.

Hay un hecho significativo que ilustra esta colusión: no hace mucho en una calle del centro de Acapulco ejecutaron a un hombre, lo insólito fue que quien lo ejecutó regresó con el equipo de ministeriales que llegaron a investigar el crimen. Así de grave es el tema, sobre todo porque no se castiga severamente la complicidad criminal, y todos los actos ilegales que comete la autoridad quedan impunes. Esa es la reforma en la que deberían ocuparse los lerdos diputados locales y no solo en esas boberías que se les ocurren o copian.

El combate a la impunidad de la autoridad contra los ciudadanos, por omisiones, corrupción, colusión e ineptitud, es uno de los temas pendientes en lo que debería ocuparse el Poder Legislativo local, y si su obsesión es por el reconocimiento, este es una acción que las y los ciudadanos les agradecerían sin reticencia alguna.

El cambio en la procuración de justicia va a tardar, no hay duda, porque hay mucho lastre tratando de impedir el avance, sobre todo ignorancia, no obstante, se van viendo atisbos, por ejemplo: la forma discreta, prudente, sin exhibicionismo de la nueva fiscal, contrasta abismalmente con la conducta protagónica de los anteriores fiscales, que hablaban mucho, presumían mucho y terminaban coludidos con el crimen vil.

Esta conducta discreta y prudente de la fiscal, va muy bien con el objetivo de ganar confiabilidad y certeza en la aplicación de la justicia. Pero además, se debe acompañar con verdaderas investigaciones científicas que no dejen ninguna duda de que cuando se acusa, se está acusando con verdaderas pruebas, no con datos inventados o alterados como viene sucediendo desde siempre para resolver a como sea los temas criminales.

El problema de la administración de la justicia es su falta de credibilidad, aunado a su fragilidad moral. En Guerrero, ministerios públicos y jueces temen a las anónimas redes sociales y a la acción mediática porque todos tienen “colas que les pisen”. Actúan con base a presiones que determinan culpabilidades. De ahí que la fiscalía y el poder judicial se hayan convertido en una fábrica de delitos y de injusticias.

El tema es escabroso, torcido y podrido, son décadas que Guerrero ha estado hundido en la corrupción de sus autoridades, en la mediocridad y la ignorancia, la nueva gobernadora y su fiscal tienen todo el potencial para poder pasar a la historia como las que cambiaron la forma de hacer justicia en Guerrero; esto mismo se le dijo alguna a Ángel Aguirre y al Astudillo, pero a la primera de cambio, siguieron repitiendo lo mismo de siempre y su final ya todos lo conocen.

En Guerrero no hay que inventar “el hilo negro”, solo se tiene que hacer lo correcto, lo congruente y usar más el sentido común que parece atrofiado. Hacer actos de justicia que generen historia. Hay mucha injusticia que han dejado los anteriores gobiernos, lo mínimo, es revisar y corregir. La gran historia se construye con esos pequeños detalles. También un acto inédito sería la propuesta de reforma que castigue como delito grave el daño que la autoridad judicial causa a los ciudadanos por colusión, negligencia e incapacidad. Quizá esto no acabe con las injusticias, pero es un comienzo para terminar con la impunidad judicial.

Mientras se esperan esos cambios, solo se puede decir que hay mucho potencial en la nueva fiscal, que la decisión de la gobernadora fue la correcta, que la expectativa es mayúscula, y que en sus manos está construir un verdadero legado histórico que las recuerde con orgullo o repetir la misma tragedia de siempre que ha procreado infames figuras de la inmoralidad política y social.