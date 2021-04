Acapulco.- Si algo va a caracterizar el proceso electoral de Guerrero 2021, es el discurso de las emociones, que a diferencia de las llamadas elecciones racionales -donde imperan las propuestas de campaña al electorado- en esta ocasión lo determinante será qué tan emocionalmente comprometido están los votantes con los candidatos a gobernador.

De acuerdo al diccionario de la Real Academia, la emoción es “la alteración del ánimo intensa y pasajera que va acompañado de cierta conmoción somática”.

El interés, regularmente expectante de lo que está ocurriendo y la participación en ello, genera también emociones que no están filtradas por ningún proceso de pausa o reflexión de los acontecimientos, sino por la fuerza inercial que va generando a su paso.

Aquí lo importante no son las propuestas que está haciendo la Alianza Va por Guerrero, integrada por los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, ni las que no están haciendo Morena, que hasta el día de hoy se mantiene sin candidato.

Llamaba la atención a principios de marzo, que al candidato Mario Moreno Arcos, le faltaba autenticidad, y que era muy riesgoso apostar a una campaña de “respeto a los mujeres”, porque no era un tema auténtico de su personalidad sino un recurso importado de las denuncias por violación sexual que enfrenta el excandidato de Morena Félix Salgado Macedonio.

Ahora con el retiro de la candidatura a Salgado Macedonio, por no haber comprobado gastos de precampaña, Mario Moreno Arcos está perdiendo la oportunidad de ganarse las emociones de los guerrerenses, porque no ha querido denunciar con arrojo, que eso es un acto de corrupción, y que los principios fundamentales que vendió Morena como moneda de cambio, se socavaron en menos de tres años en el poder.

Sus estrategas políticos, le han sugerido que se mantenga cauto, que no desvíe su camino de seguir haciendo sus propuestas de campañas, enfocadas a prometer más de todo, aunque muchas cosas no dependan del estado y esas mismas cosas que promete no las haya impulsado el actual gobernador, militante del PRI.