Guerrero se queda sin presupuesto por opacidad y falta de acuerdos

Chilpancingo, Guerrero.- En un hecho sin precedentes, el presupuesto de egresos del estado correspondiente al ejercicio fiscal 2018, que rondó los 55 mil 522 millones 54 mil 200 pesos, seguirá vigente para el próximo año 2019, luego de que integrantes de la fracción parlamentaria de Morena no llegaran a acuerdos para votar un nuevo dictamen.

Por falta de quórum, cerca de las 5 horas de este lunes, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado convocó a los 22 diputados presentes a una sesión hasta el próximo martes 8 de enero.

El hecho de que la sesión se convocara hasta una semana después, se debió a que los 24 diputados que integran la bancada de Morena no se presentaron a la Sala de Plenos, pese a que permanecían dentro de la sede legislativa.

Para este domingo 30 de diciembre estaba contemplado que se diera lectura al dictamen de presupuesto de egresos estatal para su aprobación, por un monto cercano a los 59 mil 875 millones 39 mil 991 pesos.

La sesión en la que iniciaría la discusión del presupuesto de egresos para el año entrante se instaló el sábado a las 16 horas, sin embargo, por cuestiones “técnicas”, la presidenta de la Mesa Directiva, Verónica Muñoz Parra, decretó un receso indefinido y convocó al pleno para reanudar la sesión a las 11 horas de este domingo.

Fue hasta la madrugada de este lunes, antes de las 5 horas cuando los diputados fueron llamados para tomar su lugar en el pleno, sin embargo, a la convocatoria solo acudieron los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido de la Revolución Democrática y los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT) y del Partido Movimiento Ciudadano (MC).

Horas antes, pasada la medianoche, el mismo bloque de 22 diputados se hizo presente en la Sala de Plenos, pero se retiraron de manera progresiva, después de tomarse fotos en sus asientos, con la única presencia del diputado morenista Ossiel Pacheco Salas.

Antes de las 5:00 de la madrugada, el bloque integrado por el PRD, PRI, PT, PAN, PVEM y MC se concentró en la Sala de Plenos y solicitó a la Mesa Directiva que iniciara con el pase de lista. Tras el pase de lista, al no existir quórum, se convocó a sesión para la siguiente semana.

Al levantarse la sesión, los líderes de las bancadas del PRI y PRD, Héctor Apreza Patrón y Celestino Cesáreo Guzmán, respectivamente, indicaron que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presidida por el morenista Alfredo Sánchez Esquivel, no había presentado un dictamen del presupuesto, situación por la cual había sido necesario convocar a sesión en una nueva fecha.

“No quiere decir que se quede en la inactividad, no quiere decir que no tengan funcionalidad, la Constitución establece que si el presupuesto no es aprobado el día 31 de diciembre del año correspondiente, para el siguiente año se aplicará el presupuesto del año que está concluyendo, en tanto se toman los acuerdos correspondientes y se aprueba el nuevo presupuesto”, refirió Apreza.

Apreza Patrón evocó la fracción segunda del Articulo 62 de la Constitución Política de Guerrero, en la que señala que de no aprobarse el presupuesto para el día 31 de diciembre, “seguirá vigente el aprobado el del año inmediato anterior, hasta que se sancione, en plazo perentorio, el del ejercicio fiscal que corresponda”.

El líder de los diputados del PRI señaló que cerca de las 3:30 horas se decidió suspender la sesión al no haber un dictamen de la comisión, a raíz de la falta de acuerdos entre los diputados y dado que resultaba “ocioso” que los diputados y trabajadores permanecieran en una espera interminable.

El líder de la bancada del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, catalogó el hecho como “inédito” y atribuyó al divisionismo al interior de la fracción parlamentaria de Morena, que no se haya aprobado el presupuesto para el año entrante.

Ambos coordinadores de bancada, manifestaron que sería ilegal que en el transcurso del día, los diputados fueran requeridos para sesionar, cuando la presidencia de la Mesa Directiva realizó la convocatoria para el día 8 de enero.

Morena confía en aprobar presupuesto en las últimas horas del año

Al finalizar la sesión, el diputado Zeferino Gómez Valdovinos habló al respecto, y explicó que la ausencia de los diputados, se debió a que existía inconformidad entre los integrantes de la bancada, por el trato inequitativo que presupuestó el Poder Ejecutivo en los municipios que son gobernados por Morena.

A manera de ejemplo, señaló que a un municipio como Tlapa, que es gobernado por un morenista, solo se le etiquetó una obra de un millón 200 mil pesos, mientras que otro municipio como Mochitlán, que es gobernado por el PVEM, que históricamente ha sido aliado del partido tricolor, se le asignaron 22 obras, por un monto total de 196 millones de pesos.

Aun cuando el grupo de diputados de Morena, cuenta con un vicecoordinador, Gómez Valdovinos quedó a cargo del grupo parlamentario, ante la ausencia de Antonio Helguera Jiménez, quien dejó las instalaciones para continuar las negociaciones entre sus compañeros de fracción.

Confió que en el transcurso del día, la fracción mayoritaria pueda llegar a acuerdos para que antes de que concluya el plazo establecido, se pueda convocar a una sesión y con ello se apruebe el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019.