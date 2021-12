Guerrero.- El gobernador Héctor Astudillo mantuvo durante el periodo del gobierno estatal a su cargo una política de comunicación social vengativa, prejuiciosa, excluyente y arbitraria. Usó al clásico y poco eficiente criterio de pagarle a medios ‘amigos’ para publicar boletines sosos, a diestra y siniestra, destacando en cada párrafo el nombre del mandatario y sus generosos gestos con el pueblo de Guerrero, esta estrategia terminó mal, pues al final la percepción dominante fue la de un gobernante mentiroso y ruin.

Casi siempre, el error principal de los políticos es su percepción prejuiciosa. Suponen y creen de oídas,y eso que creen lo transfieran a la esfera de lo personal. Sospechan que los medios que mantienen posiciones divergentes, que cuestionan con criterios argumentales y evidencia fáctica, lo hacen solo por joder o porque alguien les cae mal o por extorsionar. Es cierto, hay muchos que así lo hacen, pero esa no es la regla para todos, hay medios, ya muy pocos, que aún creemos y respetamos a la audiencia, que aún creemos en la diferencia, en el respeto a la vida privada, en la ética y en el periodismo de utilidad social.

Entonces, Astudillo pagó millonarias cantidades a medios nacionales, y locales, para difundir su versión feliz del mal y corrupto gobierno que hizo. Incluso, la gente a cargo de comunicación social inventó sitios web que nada más publicaban los boletines del gobierno solo para facturar por debajo de la mesa y quedarse con dinero público, excluyendo a medios de comunicación reales. En resumen: usaron el dinero público de la publicidad oficial, sin transparencia, y mucho menos rendición de cuentas. La corrupción fue la dominante.

Venganzas y gustos

Quien estuvo a cargo de comunicación social, entregó convenios de acuerdo a sus apetencias, gustos o venganzas. Sin criterios mínimos de eficacia y eficiencia de la publicidad gubernamental. Pagó a paginitas web y a particulares sin tomar en cuenta públicos objetivos, audiencias, servidores de anuncios y demás requisitos mínimos que se exigen a medios serios, a empresas, y sobre todo, en razón del cuidado del dinero público.

Con Astudillo, un rancio gobernante del PRI, esa política corrupta y pervertida, era entendible, más no aceptable. No se le pueden pedir peras al olmo. Sin embargo, esa misma política repetida en un gobierno que pretender ser diferente y se anuncia como de transformación, una política abusiva y excluyente, es más que reprobable, es infame y criminal.

El gobierno federal ha marcado la pauta en la política de comunicación social, ningún medio crítico del gobierno, incluso, El Universal y Reforma, han sido excluidos, es cierto que ya no se les da el mismo trato que antes había, pero tampoco han sido expulsados por tener líneas editoriales divergentes, por ver las cosas de otra manera.

La irrealidad

Una cosa es el criterio editorial de un medio, y otro, muy distinto, es el servicio de publicidad que preste. Medios con audiencias críticas y diversas, garantizan la eficacia con la que el gobierno comunica. Paradójicamente, los medios críticos tienen las más altas audiencias, pero son los primeros que excluyen. Con esta determinación absurda, el mensaje gubernamental no puede llegar a audiencias diferentes que son inalcanzables usando plataformas ‘amigas’ poco eficientes.

En las ‘democracias’ de una sola persona, como la nuestra, el dinero público e incluso el gobierno, es visto como una propiedad de un individuo o de una familia, por eso es “normal” oír a políticos y políticas hablar de “mi gobierno”, o a medios de comunicación escribir, “el gobierno de Evelyn”, “el gobierno de Abelina”, “el gobierno de AMLO”, etc., cuando un gobernante dice “mi gobierno”, también está diciendo “mi dinero”, en el sentido del uso del recurso público, y en los hechos así es, pues el manejo de la hacienda pública se hace bajo el criterio de la discrecionalidad y la opacidad. Las palabras crean la realidad. Los cambios fundamentales de un gobierno deberían de comenzar por una nueva manera de nombrar esa realidad, una revolución del discurso, sustentado en la verificación. Actualmente, la realidad política está dominada por la pobreza y la pereza mental de los gobernantes.

En teoría. Cuando se dice que el gobierno es de fulano o zutano, el principio democrático se anula de facto y lo que queda es una entelequia, una cosa difusa donde el autoritarismo, el abuso y la corrupción se apersonan.

Ahora bien, no hace mucho, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado se reunió con 400 “representantes de medios de comunicación de Guerrero”, la mayoría, personajes sin medios, ya no hablemos de medios serios y con audiencias probadas. Según se dijo, la mayoría de esos ‘representantes’ eran de Acapulco.

La aliada

En esa reunión la gobernadora afirmó: que “soy y seré una aliada y defensora de la libertad de expresión”. Allí mismo, el director de Comunicación Social del gobierno estatal, René Posselt Aguirre, reconoció que “hemos tenido un acercamiento con varios de ustedes, de manera muy personal”, pero dijo que el primer encuentro con medios “fue propuesta de la gobernadora”. Pues bien, en todas esas reuniones Bajo Palabra, uno de los medios nativos digitales con mayor audiencia en Guerrero, fue excluido. Incluso, a la redacción del periódico el gobierno del estado no envía ni los boletines como parte de su obligación de informar a los ciudadanos.

Bajo Palabra no es un portal, ni un blog de una sola persona, es un periódico que publica minuto a minuto 18 horas al día. Aquí trabajan profesionales del periodismo, reporteros, editores, analistas, técnicos, todos ellos tienen familia y viven de los ingresos de la publicidad oficial. En México, los medios no sobreviven de la publicidad comercial porque esa ya no existe, menos en un estado como Guerrero.

Así, que cuando el gobierno excluye por venganza a periódicos como Bajo Palabra, está lesionando las garantías constitucionales de muchas familias que dependen de los ingresos de la publicidad comercial, que viven de su trabajo, no de la extorsión institucional ni de la indigencia.

Periodismo de indigencia

Sin ingresos, los periódicos no pueden sostener sueldos decorosos para los periodistas, ni garantizar sus prestaciones de ley. Sin esos ingresos públicos, tampoco se puede ampliar la capacitación y la especialización que tanta falta hace en Guerrero para tener un periodismo profesional, ético e imparcial.

La capacitación es tan necesaria porque muchos de los que se asumen como ‘periodistas’ no saben no siquiera redactar una nota por su pobreza lingüística, falta de lectura y escaso nivel de comprensión.

En esa reunión, Evelyn dijo que su gobierno tendrá una relación de respeto y transparencia con los medios de comunicación. Allí recordó que su familia ha estado ligada al periodismo pues su padre Félix Salgado Macedonio se ha dedicado a esta actividad en varias épocas.

Guerrero no necesita un Fondo de Apoyo a Periodistas (FAP), sin transparencia y rendición de cuentas que solo sirve a unos cuantos, lo que los medios de comunicación serios requieren es que los recursos públicos destinados a la publicidad oficial se concursen de acuerdo a la calidad, eficacia, audiencias lectoras, alcance e influencia en la opinión pública, cumplimiento de obligaciones hacendarias, personal y capacidad de cumplimiento de esos medios que pretenden recibir convenios públicos, con esta medidas se daría eficacia al gasto y se estaría fortaleciendo la calidad de la información, así como mejorar la calidad de vida y la especialización de los comunicadores para alejarlos de la extorsión, el chantaje, y el chayoterismo que actualmente practican.

En los hechos, esta sería una “relación de respeto y transparencia con los medios de comunicación”, como propagandísticamente aseguró la gobernadora en una reunión con ‘representantes de medios de comunicación’, de los cuales ninguno fue capaz de escribir y razonar en unas cuantas líneas un comentario lógico, coherente y sensato.