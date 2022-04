Trendy.- El romance entre Ángela Aguilar y Gussy Lau continúa dando de qué hablar, especialmente por la incógnita que ha generado, pues desde que se detapó el noviazgo entre el premiado compositor y la cantante de regional mexicano, no se sabe si éste continúa o debido al revuelo llegó a su fin.

Por un lado, el músico de 33 años confirmó tras la filtración de las fotografías donde aparece besando a Ángela que efectivamente sostiene un romance con ella, sin embargo especificó que deseaba mantener la relación en privado, razón por la que no habían dado a conocerla ante los medios.

Gussy dijo que tenía “un par de semanas” saliendo con la llamada “princesa del regional mexicano”, sin embargo, los fans de la cantante especularon que sería mucho más el tiempo que llevan juntos, por lo que causó críticas el hecho de que el compositor habría iniciado el romance con la hija de Pepe Aguilar cuando ésta aún era menor de edad.

Esta teoría tomó más fuerza por la canción que René Humberto Lau Ibarra, nombre completo del músico que ha trabajado con importantes exponentes del género, como Christian Nodal y Julión Álvarez, compuso en honor a Ángela Aguilar.

Se trata del tema Míranos ahora, que interpreta Calibre 50, cuya letra, escrita por Gussy, revela que la pareja ya llevaría meses de relación y no el “par de semanas” que aseguró el también cantante nacido en Mocorito, Sinaloa.

Así lo dijo el músico: “Empezamos a salir hace un par de semanas, Pepe está de acuerdo, también lo sabe Aneliz, (la madre de Ángela) ya conoce a mis papás, se conocen todos, era privado hasta este pinche screen shot que un amigo tomó”.

José Manuel Figueroa ya sabía

En días recientes, José Manuel Figueroa, amigo de Gussy, contó en una entrevista para Despierta América que él ya sabía de la relación desde antes de que se hiciera pública, pero lo que llamó la atención es que se refirió a ella en tiempo pasado, dando a entender que tras el escándalo ya había llegado a su fin.

“Ojalá triunfe el amor, al final de cuentas, esa es la realidad, a mí me encantaba la pareja, se me hacía una pareja diferente. Yo ya sabía, ya me había enterado, entre compositores somos muy chismosos”, expresó, pues debido a su cercanía con Gussy, el hijo del recordado Joan Sebastian ya conocía el noviazgo.

La canción

Tras las palabras de Figueroa, Gussy, quien cuenta con un par de galardones Latin Grammy, publicó un video que está dando de qué hablar. Fue en sus historias de Instagram donde el hombre de 33 años aparece interpretando una canción de su autoría.

Se trata de un tema de desamor que causó especulaciones respecto a la actual situación amorosa del letrista, pues muchos aseguraron en redes sociales que efectivamente el romance entre Ángela y él habría llegado a su fin y él estaría “dolido”.

Los videos dieron de qué hablar por la letra del tema, titulado En días como estos, donde canta, “He tenido días buenos y no tan buenos, desde aquella noche que dijiste ‘adiós’. He tenido tardes donde no me acuerdo cuando me dijiste, ‘no eres tú, soy yo’”.

“Supongo que es el mal de amores. Bien dicen que no te enamores. Ahorita ando vibrando bajo, ya saben cómo es aquí abajo. Hay días que no duele el pecho, despierto con el pie derecho. A veces me sonríe la vida y miro claro la salida, pero hoy no”.

Ante la canción que habla de un bajón emocional, surgió la duda si efectivamente es una emoción por la que Gussy atraviesa actualmente por la posible ruptura con la integrante de la llamada dinastía Aguilar o simplemente está celebrando el lanzamiento del tema que fue grabada por el grupo Los hijos de Barrón.

Y es que la cuenta de Twitter de la Sociedad de Autores y Compositores de México compartió un mensaje donde aseguró este miércoles 13 de abril que el tema en cuestión conquistó el primer lugar en México en la lista Hot Song de Monitor Latino, hecho que probablemente sería el motivo por el que Gussy Lau interpretó la canción en su red social.

¿Indirecta? Gussy Lau comparte video cantando tema de desamor. pic.twitter.com/A0ze6Ca6e5 — Ray Macías (@raymaciasoff) April 14, 2022

Fuente: Infobae