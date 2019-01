Hacienda se hizo de la vista gorda ante huachicoleo en sexenio de Fox

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante la administración de Vicente Fox hubo complicidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el robo de combustible.

“Estaba a la vista de todos. Bueno, la Secretaría de Hacienda en la época de Fox lo tenía contemplado como parte del presupuesto, lo descontaban de los ingresos obtenidos el robo de combustible, y estamos hablando de más de 60 mil millones de pesos al año”, dijo en conferencia de prensa matutina.

El mandatario mencionó que esta complicidad pudo haber sido consciente o inconsciente, pero en su gobierno se decidió acabar con el delito y por eso implementó el Plan Conjunto del Gobierno de la República para combatir el robo de hidrocarburos en Pemex.

“En el robo de combustible, como en otro delitos, siempre hay complicidad de la autoridad y es lo que ahora se está combatiendo”, comentó.

López Obrador explicó que este delito se lleva a cabo como un sistema paralelo de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el que cerca de depósitos de combustible se instalaron obras para venderlo ilegalmente y se construyeron bodegas donde pasan los ductos para la ordeña.

El presidente comentó que esto no es una ocurrencia, ya que algunos periodista lo han dado a conocer, y sobre la complicidad lo mencionó en su libro “La salida”, del que aseguró “no se van a a aburrir, no van a bostezar, no es un tafil”.