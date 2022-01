Tendy.- Roberto Palazuelos ha dejado de lado sus diversas etapas en el mundo artístico para enfocarse en su carrera política, con el objetivo de convertirse en gobernador de Quintana Roo. El llamado Diamante Negro anunció que fue víctima de delincuencia digital después de que su red social WhatsApp fuera hackeada.

A través de sus redes sociales el también actor anunció la noticia y dejó en claro que no cree que esto sea una casualidad pues desde el anuncio de su candidatura una gran cantidad de “adversarios” están dispuestos a tratar de frenar su crecimiento y preferencia por parte de los quintanarroenses:

“Amigos , ¿cómo están? Los saludo con mucho cariño. Quiero decirles que han hackeado mi WhatsApp y han hackeado el WhatsApp de muchos colaboradores míos”, informó Palazuelos al principio de su video.

Para el también abogado este crecimiento ha puesto nerviosos al resto de los candidatos y al “oscuro” interés que tienen por ganar la gubernatura. El ex artista que formó parte de melodramas como Una Familia Con Suerte, Pobre Niña Rica o Mañana Es Para Siempre aseguró que ellos fueron los responsables del hackeo a su privacidad y la de sus colaboradores:

El empresario aseguró que continuará con su propósito de ser gobernador sin importar el reciente ataque a una de sus redes sociales que consideró como “guerra sucia” pues para él las personas que creen en sus propuestas y están dispuestos a votar para lograrlo son mucho más importante, al grado de mencionar que no se “va a rajar” de la candidatura:

“Pero yo seguiré adelante aunque me hackeen, aunque me hagan guerra sucia, hagan lo que sean, yo no me rajo; seguiré adelante por mi gente, porque yo soy el candidato de toda la gente, soy su candidato. Quiero decirles que pase lo que pase, yo seguiré adelante”.

Roberto Palazuelos terminó su mensaje pidiéndole a todos sus contactos de WhatsApp que no caigan ante peticiones de dinero a favor de su campaña política, pues “sus detractores” están “temblando de miedo” y son capaces de hacer ese tipo de cosas con tal de perjudicar su imagen:

“Por favor las personas que tenían mi WhatsApp tengan mucho cuidado: si les hablan para pedirles dinero para una campaña política y demás, se trata de mis detractores que están temblando de miedo. Les mando un saludo y gracias todos por su valioso apoyo”, finalizó.

Otras víctimas

El Diamante Negro se unió a la lista de actores o cantantes que actualmente han sufrido un tipo de ataque cibernético. En días anteriores, Julión Álvarez hizo público que también había sido hackeado en la misma red social y que incluso toda la información de su celular también había sido obtenida, por lo que pidió no caer ante los famosos “préstamos de dinero” que en meses anteriores sufrieron cientos de usuarios de la compañía Meta de Mark Zuckerberg.

“Se les informa que el WhatsApp de Julión Álvarez fue hackeado, por lo que, por favor no vayan a abrir ningún mensaje de su número y menos caer en alguna trampa. Precaución”, escribieron los representantes de Julión Álvarez en una cuenta que por el momento sirve como su medio oficial en Instagram.

Roberto Palazuelos buscaría candidatura a la gubernatura de Quintana Roo con el PRD en en alianza con otros partidos políticos como el PAN e incluso el PRI. El ahora político ha dejado en claro que su pasado en las telenovelas o los realitys shows no afectarán en nada su nuevo proyecto.

