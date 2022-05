Noticias AP.- Eran alrededor de las 6 de la mañana cuando Venique Moïse abrió la puerta de su casa y vio a decenas de personas corriendo, con sus hijos en una mano y sus escasas pertenencias en la otra, mientras los disparos se intensificaban.

Minutos después, se unió a la multitud con sus tres hijos y huyó de su vecindario en la capital de Haití mientras los incendios ardían cerca, derrumbando casas donde horas después se encontraron los cuerpos de casi 200 hombres, mujeres y niños baleados o mutilados con machetes por bandas en guerra junto con cráneos y huesos de víctimas incendiadas a fines de abril.

“Ese domingo, cuando empezó la guerra, sentí que me iba a morir”, dijo Moïse.

Las pandillas luchan entre sí y toman territorio en la capital de Port-au-Prince con una nueva intensidad y brutalidad. La violencia ha horrorizado a muchos que sienten que el país se está desmoronando rápidamente mientras intenta recuperarse del asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio y las Naciones Unidas se preparan para debatir el futuro de su presencia en Haití.

Los expertos dicen que la escala y la duración de los enfrentamientos entre pandillas , el poder que ejercen los delincuentes y la cantidad de territorio que controlan ha alcanzado niveles nunca antes vistos.

Las pandillas han obligado a cerrar escuelas, negocios y hospitales mientras asaltan nuevos vecindarios, toman el control de las principales carreteras que conectan la capital con el resto del país y secuestran a las víctimas diariamente, incluidos ocho ciudadanos turcos que aún están cautivos, dicen las autoridades.

Las pandillas también están reclutando a más niños que antes, armándolos con armas pesadas y formando alianzas temporales con otras pandillas en un intento de apoderarse de más territorio para obtener ganancias económicas y políticas antes de las elecciones generales del país, dijo Jaime Vigil Recinos, policía de las Naciones Unidas. comisionado en Haití.

“Es asombroso”, dijo a The Associated Press, y señaló que los enfrentamientos entre pandillas se están volviendo prolongados y despiadados. “Estamos hablando de algo que Haití no ha experimentado antes”.

Al menos 92 civiles y 96 presuntos pandilleros fueron asesinados entre el 24 de abril y el 16 de mayo, con otros 113 heridos, 12 desaparecidos y 49 secuestrados para pedir rescate, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La oficina advirtió que el número real de personas muertas “puede ser mucho mayor”.

Las pandillas también violaron en grupo a niños de hasta 10 años e incendiaron al menos una docena de hogares, lo que obligó a unas 9.000 personas a huir y buscar refugio temporal en iglesias, parques públicos y escuelas cerradas, dijeron funcionarios de la ONU.

La Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Haití dijo que algunas víctimas fueron decapitadas mientras que otras fueron arrojadas a pozos y letrinas. Las pandillas publicaron imágenes de las espantosas escenas en las redes sociales para aterrorizar aún más a la gente. La red dijo que la mayoría de las mujeres y niñas fueron violadas antes de ser asesinadas.

“La violencia armada ha alcanzado niveles inimaginables e intolerables en Haití”, dijo Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en una declaración del 17 de mayo.

Bruno Maes, representante de UNICEF en Haití, dijo a AP que una preocupación creciente es la falta de acceso a cosas básicas como agua, alimentos y medicinas porque las personas quedan atrapadas en ciertas áreas mientras las pandillas continúan luchando, y señaló que la desnutrición va en aumento. afectando a 1 de cada 5 niños solo en el barrio de Cité Soleil.

“Realmente estamos viendo un estrangulamiento de Puerto Príncipe”, dijo, y agregó que UNICEF se ha visto obligado a usar un helicóptero y ahora un bote para tratar de llegar a los más necesitados.

El personal de los hospitales y clínicas informa que se están agotando, y Médicos Sin Fronteras señaló que trató a casi 100 personas por heridas de bala del 24 de abril al 7 de mayo, lo que obligó al grupo de ayuda a reabrir una clínica en Cité Soleil que había cerrado a principios de Abril por la violencia.

El primer ministro Ariel Henry ha permanecido mayormente callado en medio de la escalada de violencia de las pandillas, mientras que Frantz Elbé, el nuevo jefe de policía de Haití, dijo que decenas de pandilleros han sido arrestados y otros 94 muertos en enfrentamientos con la policía desde que asumió el departamento hace seis meses. Casi 5.000 sospechosos han sido acusados ​​de delitos que incluyen asesinato y secuestro, dijo Elbé.

“Voy a seguir rastreando a los criminales”, prometió en una conferencia de prensa el 9 de mayo, y agregó que el departamento de policía de Haití, con poco personal y recursos, de aproximadamente 11,000 oficiales para un país de más de 11 millones de personas, estaba recibiendo capacitación y equipo. de la comunidad internacional.

Se informó de al menos 48 asesinatos en el barrio de Butte Boyer, del que Edna Noël Marie huyó con su marido y sus tres hijos cuando estallaron los disparos a finales de abril.

La mujer de 44 años duerme en el piso de concreto de un refugio abarrotado sin colchones en condiciones cada vez menos higiénicas mientras sus hijos se quedan en la casa de un amigo.

“No es lo suficientemente grande para albergarnos a todos”, explicó, y agregó que teme que las pandillas recluten a sus dos hijos y violen a su hija. “Estas personas no tienen remordimientos, ya la sociedad realmente no le importa. … No hay protección civil. No hay autoridades. La policía está aquí hoy y se irá mañana”.

Alrededor de 1.700 escuelas han cerrado en medio del aumento de la violencia de las pandillas, dejando a más de medio millón de niños sin educación, y el director de algunas escuelas no puede seguir pagando a las pandillas para garantizar la seguridad de los estudiantes, dijo la ONU. Se están realizando esfuerzos para establecer una estación de radio FM dedicada a la transmisión de clases, dijo Maes.

“Nos entristece mucho que los niños que están dispuestos a aprender y los maestros dispuestos a enseñar no puedan hacerlo porque se sienten inseguros”, dijo.

La violencia y los secuestros en curso han llevado a cientos de haitianos a huir de su país , a menudo un movimiento mortal. Al menos 11 haitianos murieron y otros 36 fueron rescatados cuando su barco de contrabando de personas volcó cerca de Puerto Rico este mes. Docenas más han muerto en el mar en los últimos meses.

Otra preocupación es la falta de vivienda no solo para las aproximadamente 9.000 familias que recientemente se vieron obligadas a huir de sus hogares, sino también para las otras 20.000 personas desplazadas el año pasado que aún viven en refugios gubernamentales sucios y hacinados. Al mismo tiempo, el país está luchando para ayudar a unos 20.000 haitianos que la administración del presidente estadounidense Joe Biden ha deportado en los últimos meses en medio de fuertes críticas.

Mientras la policía trata de contener la violencia de las pandillas, los periodistas de AP visitaron el vecindario de Butte Boyer, donde el olor a casas carbonizadas y cuerpos en descomposición se extendió por varias cuadras. Los perros roían los restos de las víctimas.