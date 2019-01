Harley-Davidson anuncia su primera moto eléctrica

México.- Como parte de su estrategia para reconquistar al mercado de las motos, Harley-Davidson anunció hace unos meses su replanteamiento estratégico para revertir esta tendencia y reinventarse como marca.

El esfuerzo de renovación de la marca estadounidense está abanderado de la presentación de su primera motocicleta eléctrica en la historia de la compañía.

Lleva por nombre LiveWire y ha sido presentada en el Consumer Electronics Show de Las Vegas, donde se han comunicado las especificaciones técnicas y detalles finales de este modelo.

A pesar de ser una motocicleta eléctrica, el tratarse de un modelo que porta el sello de Harley-Davidsonle compromete a mantener los estándares de poder y vigor con los que se asocia a la marca.

Por esa razón, la completamente nueva Harley-Davidson LiveWire ofrece capacidad de aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 3.5 segundos.

Esta fuerza de aceleración es entregada al 100 por ciento de su capacidad desde el momento en el que se gira el acelerador debido a su naturaleza eléctrica, por lo cual el movimiento es mucho más súbito que el acostumbrado en una moto con motor a gasolina.

Su autonomía de recorrido con una sola carga es de 177 kilómetros, pensando en que este es el trayecto estándar que se realiza con un tanque de gasolina completo.

A causa de su configuración, la nueva Harley-Davidson LiveWire deja de lado los sistemas de transmisión manual y estrena una caja automáticaque, de acuerdo a Matt Levatich, CEO de Harley-Davidson, “atraerá a una nueva clase de motociclistas a la marca”.

Para reforzar la idea de la Harley-Davidson LiveWire como un modelo de las más avanzada tecnología, la firma estadounidense la ha dotado con muchos sistemas que tienen como propósito vincular al conductor con la moto a través de plataformas digitales.

Tomorrow is going to be electrifying. Stay tuned for #LiveWire updates. #CES2019 #FreedomMachine #HarleyDavidson pic.twitter.com/DCYsok1N9e

— Harley-Davidson (@harleydavidson) January 6, 2019