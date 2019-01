Hasta Bill Gates “hace cola” por hamburgesas; lo captan esperando

Estas bolsas se ven y se sienten como las de plástico, la diferencia es que no generan ningún tipo de contaminación después de usarse.

México.-El mexicano Roberto Guzmán, junto a su compañera holandesa, Malou Claessens, crearon Wave, una empresa que fabrica bolsas tan resistentes y ligeras como las de plástico. Se ven y se sienten como tal, pero no tienen ni un sólo gramo de este material, por lo que no generan contaminación después de usarse.

Wave esta enfocada en reducir el consumo de bolsas plásticas de un solo uso, pero también esta diseñado para educar y concientizar a la población sobre el gran problema que es la contaminación por plástico y los micro-plásticos.

Los productos WAVE están hechos un 100% de raíz de yuca (almidón), haciéndoles hiper-compostables y biodegradables; estos pueden regresar a la naturaleza en forma de H2O y CO2, y a su vez alimentan nuestra agricultura, haciéndolos parte de un verdadero ciclo de vida sostenible. Las bolsas WAVE no contienen plástico, por lo tanto, no contribuyen al problema de los micro plásticos ya que tienen la propiedad de disolverse en agua en el lapso de 3 meses, o al instante a temperaturas de 80°C o más, dejando un líquido que es natural, no tóxico, y seguro para nuestros océanos y la vida marina.

Roberto estudió Comercio Internacional en México y ganó una beca para estudiar en Europa cuando cumplió 22 años, ahí se especializó en Relaciones Económicas. Después tuvo la oportunidad de trabajar en China, donde se interesó por el cuidado del medio ambiente al tener la oportunidad de vivir en países en desarrollo en donde la cultura por el ambiente es nula y ahí es donde me dije que quería hacer algo”, señala el mexicano.

Actualmente Wave produce de 200 a 300 mil bolsas al mes y sus clientes son en su mayoría supermercados y tiendas de Vietnam, China, Hong-Kong, Indonesia, Singapur,Islas Malvinas, Australia, Europa y en menor cantidad en Estados Unidos y México.

Encontrar sus productos en nuestro país es complicado debido a que consideran que la transportación para enviar pedidos al continente americano genera una huella de carbono mayor que el beneficio real del producto.“Estamos viendo la posibilidad de abrir una planta en México, ahí también hay siembra de Yuca, pero queremos expandirnos con lo que tenemos, nos han preguntado si haremos otros productos como popotes o cubiertos, pero la realidad es que estamos bien así”.