México. Cultura.- “Tomo registro de las tendencias y los temas, los estilos; y hay muchos poetas y muchas poetas interesantes… y también usurpadores y usurpadoras que deberían de invitarlas a ya no escribir”, así reflexiona en esta entrevista el poeta de Ciudad Juárez, Miguel Ángel Chávez.

“Para mí la poesía es un instrumento que me sirve para interpretar mi realidad en los momentos que me aíslo de mi entorno. Los poemas son como fotografías escritas que tomé en algún momento que necesitaba expresar algo. Son la huella que voy dejando. Son mis instantáneas íntimas”, dice este poeta que estuvo parapléjico durante varios años.

Entre una poesía de temas y la poesía de tramas, Chávez prefiere, definitivamente, la de temas, de reflexiones que se le van presentando, y esos temas son “retratos” que va escribiendo. “La mayoría de mis poemas se pueden insertar en una poesía de temas” ¿Qué temas?: “el amor, la mujer, el erotismo… También en mi poética se refleja mucho el territorio, mi entorno”.

-¿Qué es el poema para ti o qué debe representar?

-Puedo decir que mi poesía es de gozo, de festividad; sarcástica. Son contados mis poemas que hablan del dolor o reflejen tristeza, abandono del ser amado, de soledad. Para mí la poesía es una fiesta, una celebración, un canto.

“Todos los poetas, escritores, tratan de llevar agua a su molino” afirma el ganador del Premio Nacional de Periodismo, 2008, por su crónica El dulce encanto de mi embolia.

“Hoy, ser poeta significa entrar en competencia. A mí me tocaron los años en que publicar era tarea difícil. Encontrar una editorial que se interesara en tu material era realmente ‘picar piedra’. Las editoriales independientes casi no existían y las que existían de inmediato desaparecían. La poesía no es rentable económicamente; ni para el editor, ni para el autor”.

Explica que hoy es diferente en cuanto a las publicaciones porque ahora puedes armar una editorial “en caliente”, las tecnologías nuevas de impresión te lo permiten y no hay problemas con el tiraje.

Editoriales prestanombres

“Ahora las editoriales establecidas (independientes y no independientes) no apuestan todo por un autor y recurren al tiraje moderado. Se publican 50 o100 ejemplares (que casi siempre termina comprando el autor) y si se acaba ese tiraje, tiran más. Pero muchos quedan en ese primer intento. Que te publiquen un libro de poesía con un tiraje de 500 o mil ejemplares (como se hacía antes) es un “jonrón”. Y el “mercado” está lleno de ediciones de autor, encubiertas por editoriales prestanombres”.

-¿Cuál es el propósito o el objetivo de la poesía?

-Explicarte el mundo… la realidad. Sinceramente creo que sin poesía mi vida sería gris. Y los sucesos y acontecimientos me turbarían demasiado, así que creo que la poesía es una tabla de salvación en estos mares tempestuosos. Leer un libro de poemas, de buenos poemas… me reconforta siempre.

-¿Crees que la poesía es todavía una verdad esencial y necesaria en la que acontece nuestra existencia o ya no lo es?

-Necesitamos la poesía… y más en estos tiempos violentos.

Poesía negra

Miguel Ángel Chávez asegura que, actualmente, predomina la poesía “negra”, que toca los temas de la muerte, la pérdida, los abandonos, las carencias, el anhelo. “Hay mucha poesía triste y, sin duda, como en la narrativa, la poesía mexicana está reflejando un México confuso… dolido”, remarca.

-¿Existe algún movimiento literario en México que podamos identificar?

Creo que se están cuajando algunos movimientos, pero no se puede hablar de uno en particular. Lo que sí te puedo decir es que se está escribiendo y publicando mucha poesía, o a lo mejor siempre se escribió, pero ahora es más visible gracias al internet y las redes sociales. El trabajo es dar con un poeta o buena poeta. Para mí, personalmente, la poesía hecha por mujeres la veo más potente y más “potable”.

-¿Podrías decirnos cuál es el aporte de tu obra a la poesía?

-No lo sé, ahí están mis libros. Solo soy una pieza pequeña de este rompecabezas poético.

Sobre si los criterios con los que se otorgan los premios influyen en la actual pauperización de la calidad poética en México, Miguel Ángel apunta que existen concursos y premios, buenos y malos, como en todo. “Lo que sé es que hay que desconfiar de ellos si se trata de acercarse a la buena poesía”.

-¿Cómo es tu proceso creativo?

-Recientemente una amiga me dijo que yo escribo y vivo como poeta. No sé a qué se refería, pero intuyo que se debe a mis publicaciones en Facebook y a lo que me pasó por mi derrame cerebral. A raíz de mi embolia (que fue en 2005) ya no he vuelto a escribir un poema. He hecho intentos y el resultado son poemas muy románticos (casi chorrean miel) o ¡dramáticos!, que no se parecen en nada a mi poesía festiva, amorosa, juguetona, que empecé a escribir desde los 18 años.

Poetas interesantes

Chávez, dentro de su “cerebro dañado”, como él mismo dice, piensa y ve al mundo poéticamente. “Me es muy difícil estructurar mi pensamiento y hablo muy poco. Perdí mucha memoria, muchos recuerdos. Me sigue asombrando la poesía de Efraín Huerta, Pablo Neruda, Antonio Cisneros, Gonzalo Rojas, Gustavo Cobo Borda”.

-¿Qué piensas de los encuentros de escritores y los festivales de poesía?

-Tengo la suerte de haber asistido, como invitado, a leer a muchos festivales o encuentros nacionales e internacionales. Estos encuentros, para mí, han sido de mucha ayuda. Estoy en la mayoría de las mesas escuchando las voces nuevas y ya conocidas de la poesía (debido a que no puedo caminar mucho; así que me la paso escuchando a los escritores). Y así me doy cuenta de “cómo corre el agua”. Tomo registro de las tendencias y los temas, los estilos, y hay muchos poetas y muchas poetas interesantes, pero también usurpadores y usurpadoras que deberían de invitarlas a ya no escribir.

Miguel Ángel Chávez Díaz de León, nació en Ciudad Juárez, Chihuahua en 1962. Se inició como periodista en el “Semanario Ahora” (1989) y de ahí pasó al “Norte” (1991-1992). Después estuvo 15 años trabajando como editor en el “Diario de Juárez”. Trabajó dos años para “El Universal” de México (2004-2005), editando la página ‘Juárez es mejor’.

Logró el Premio Binacional de Poesía Frontera-Ford ‘’Pellicer Frost’’, 1998, con el poemario Crónicas de la tierra y el deseo. Publicó el libro de narrativa Policía de Ciudad Juárez (Editorial Océano, 2013) y sus más recientes publicaciones poéticas son Obra Reunida. Poesía 1985-2009. (Editorial Veracruzana, 2011) y Poemas completos de libros inconclusos. (Ediciones sin Nombre. CDMX, México, 2009).