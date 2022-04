Trendy.- Después de que en octubre de 2021 se diera a conocer el fallecimiento de Octavio Ocaña, mejor conocido por su papel de Benito Rivers en la serie Vecinos, tanto actores, como sus compañeros del medio no sólo lamentaron la abrupta partida del joven, sino que revelaron el homenaje que le harían al actor durante la nueva temporada de dicho programa.

Así, el pasado domingo 27 de marzo se transmitió por Las estrellas el anunciado tributo al carismático artista y de esta forma no sólo se le buscó dar un cierre a su historia en la televisión, sino que este capítulo permitió que sus amigos del set pudieran despedirse de una forma muy conmovedora.

Pero fue en esta ocasión, que Bertha Ocaña, hermana de Benito comentó durante un encuentro con los medios que el memorial a su ser querido aún no ha concluido porque se espera una nueva sorpresa dentro de Vecinos que involucra a la familia real del actor.

“Una participación especial con nosotras, con mi hermana y conmigo, nos sentimos bastante felices, bastante emocionadas de la aceptación de la gente, los fans de Vecinos el público en general. Van a ver lo bonito que está, les va a gustar muchísimo”, dijo ante las cámaras.

Asimismo, la familiar de Ocaña apuntó que por el momento sólo aparecerán en esta ocasión, pero no descartó la posibilidad de estar en un futuro dentro del programa.

“No somos parte del elenco de Vecinos, no vamos a hacerlo como tal, es una invitación como existen muchísimos invitados dentro del programa. Obviamente al ser nosotras hermanas de Octavio a la gente le llama mucho, le emociona mucho la idea y es algo muy bonito”, apuntó la joven.

Siempre nos ha gustado mucho la actuación, si se llega a dar la oportunidad estamos más que abiertas.

El caso sigue abierto

Respecto a como va el caso de Octavio Ocaña, Bertha puntualizó que próximamente habrá una audiencia para conocer los avances que se han hecho respecto a la investigación por el fallecimiento de su hermano.

“Nos faltan por ahí unos peritajes, para poder concluir y poder dar a conocer las buenas noticias que se vienen con la justicia de Octavio”, dijo.

De igual manera apuntó que toda la información se hará del conocimiento público, con la finalidad de quienes quisieron a su hermano puedan saber qué fue lo que le sucedió y cómo se desarrollaron los hechos.

“Se va a dar a conocer toda la verdad pública porque Octavio fue una figura pública y porque todo México y otros países quieren conocer y se va a dar a conocer como se van a dar las cosas”, explicó la joven.

La salida de Benito Rivers de la serie Vecinos se dio de una de las formas más conmovedoras que se ha visto en la televisión.

En el capítulo se justificó la ausencia del actor al señalar que el personaje había conseguido un papel actoral fuera del país en donde interpretaría a un “ángel”.

Eduardo España fue el encargado de dedicar las últimas palabras: “Mendigo nariz de mosco, es que no vamos a ser los mismos sin ti, pero ahora eres un ángel, nuestro ángel… Vuela alto Benito, vuela alto. Octavio siempre serás nuestro Benito”, expresó.

César Bono no se quedó atrás y como el popular cineasta que vive de sus recuerdos en películas, Frankie Rivers, le mencionó su cariño: “Benito hijo, sí ya sé que no querías ser actor, ni querías disfrazarte ni escuchar mis guiones, ay como que me perdonas condenado chamaco… yo solo quería que fueras un gran actor como tu padre. Mírate ahora hijo, eres una gran estrella”, agregó el actor en la escena donde fingen hablar por teléfono con Octavio Ocaña.

Fuente: Infobae