A raíz de la confirmación de Tenoch Huerta como parte del elenco de la cinta "Black Panther: Wakanda Forever", el nombre del mexicano ha cobrado relevancia en las redes sociales, aunque no siempre para bien.

En Twitter distintos usuarios han señalado al actor de ser un mal padre al, supuestamente, no pagar la pensión alimenticia de sus hijas, producto de su matrimonio con Tania Díaz Herrenschmidt.

Si bien estos comentarios han ido en aumento en las últimas horas, no eran algo muy común. Iniciaron con algunos tuits durante la primera semana de diciembre en la que lo llamaban “moroso en pago de pensión”, “mejor que pague pensión”, “por cierto no paga pensión”, sólo por mencionar algunos.

Días más tarde, Tenoch se pronunció al respecto y a través de la misma plataforma acusó de ser objeto de una campaña de difamación por parte de cuentas falsas: “Échenle más ganas con las fake news porque aún no me hacen tendencia y así no me van a quitar ningún trabajo ¿Ya cuánto llevamos gastando en este actor intrascendente? Voy a abrir mi granja de bots para atacarme a mí mismo y cobrarles”.

¿Como que el Tenoch no paga pensión? pic.twitter.com/RwixUQNEej — 𝗔𝗹𝗲 𝗶𝗻 𝗪𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱🧚‍♂️🦄🦋🦤🦩🌈⌛️ (@alehibri) July 26, 2022

En esta publicación, realizada el 9 de diciembre y en la que el actor acusó al Partido Acción Nacional, recibió 50 respuestas, una de ellas lo cuestionó sobre el mismo tema: “¿Entonces lo de la demanda por pensión es falso o no?”.

¿Cumple con manutención?

Hasta ahora no hay ninguna prueba de que Tenoch realmente no cumpla con el pago de la pensión alimenticia, incluso, no aparece en la base de deudores alimentarios morosos.

Lo que sí es cierto es que el 21 de septiembre del 2015, el actor inició un proceso legal en contra de la madre de su hija en el Juzgado 39 de lo familiar de la Ciudad de México por una controversia del orden familiar que de acuerdo con la ley podría tratarse de un asunto relacionado con el cuidado de los hijos.

Acerca del rumor que Tenoch Huerta no paga pensión alimenticia (que lo veo publicado por la gente racista antiderechos).



.. es fake. https://t.co/yOF6mDptP6 — Ophelia Pastrana 🏳️‍🌈 (@OphCourse) July 26, 2022

Aunado a esto existe un juicio de divorcio incausado o exprés que inició en 2017 y que tuvo una resolución en 2019 con los términos que convinieron ambas partes (consecuencias inherentes a la disolución del vínculo).

Tania, la exesposa del actor, nunca ha hecho pública ninguna queja relativa a la paternidad de Huerta, mientras que él ha mantenido esta faceta de su vida muy privada.

