Guerrero.- La heredera de la candidatura que el INE le quitó a su padre, Félix Salgado, por violar la ley electoral, pretende gobernador Guerrero con una preparación que incluye un curso de Word de 10 horas y un curso de Excel de 15 horas, además de un curso de inglés en Lang-Lab, según su currículum.

Algo muy malo hicieron los guerrerenses para ser castigos con candidatos corruptos, mal preparados y hasta ignorantes. De acuerdo a su currículum que circula en internet, la hija de Salgado estudió una licenciatura en Derecho en la muy cara Universidad Lasalle de Cuernavaca, pero nunca trabajó en nada donde pusiera en práctica lo aprendido.

La experiencia con la que pretende gobernar un estado de tres millones de personas la hija de Salgado, se reduce a que cuando tenía 18 años fue “asesora” de un tal diputado Guillermo López Rubalcava; a esa edad solo se entiende que el papá le consiguió una aviaduría. Luego fue directora del DIF en el periodo que su padre fue alcalde de Acapulco y también delegada de las Secretaría de la Mujer en el periodo 2012-2018.

De acuerdo a la periodista Anabel Hernández, “Evelyn ha sido guardián de los intereses de su padre desde temprana edad. En 2006, a los 22 años, cuando Salgado Macedonio era el alcalde de Acapulco, ella fue nombrada Presidenta del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia, cargo que habitualmente ocupan las esposas de los alcaldes. No se sabe por qué su madre, María de Jesús Pineda Echeverría no ocupó el puesto”.

“Evelyn era tan inexperta que cuando en 2008 la UNICEF hizo un reporte en el que reveló que al menos dos mil niños y niñas en Acapulco eran anualmente víctima de violencia, sexual o comercial, Evelyn dijo: ‘Esa estadística es alarmista y no es tan elevada’. Afirmó que según sus cifras eran solo de cinco menores al año”.

Lo que también llama la atención es que entre los cursos que presume la hija de Salgado Macedonio hay uno de Word de 10 horas y un curso de Excel de 15 horas, además de un curso de inglés en Lang-Lab. Esta es la preparación de quien busca la gobernadora de Guerrero por Morena.

Anabel Hernández comenta en una columna que publicó para la cadena alemana Deutsche Welle (DW) que “Evelyn no solo le ha cuidado las espaldas a su padre en temas políticos, sino también empresariales. Ella ha sido desde 2011 la responsable del “Consejo de Vigilancia” de la empresa Editorial Eve S.A. de C.V. propietaria de La Jornada Guerrero, que como ya se había revelado en esta columna es propiedad de Salgado Macedonio y familia. Como el estado Guerrero.

“Coincidentemente con los apoyos de su suegro a la campaña de Héctor Astudillo a gobernador, Evelyn obtuvo trabajo en su gobierno. Fue nombrada delegada regional de la Secretaría de la Mujer, en Acapulco, posición que ocupó hasta hace pocas semanas”, concluye la periodista.

No faltarán los tarados que pretendan defender la impreparación de esta honorable dama que encabeza el nepotismo de Morena en Guerrero, diciendo que no necesita ser una sabia para gobernar porque cualquiera puede hacerlo, otros dirán que no importa que no sepa nada, de todos modos van a votar por Morena, todo eso está bien para sus seguidores porque hay mucha desesperación ahí porque hay deudas que pagar.