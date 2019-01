Hijo adoptivo de Erika Alonso se despide de ella en redes

México.- Es solo uno de los mensajes que Omar Álvarez ha escrito en su cuenta de Facebook desde la tarde del 24 de diciembre cuando perdió a su madre adoptiva, Martha Erika Alonso.

Desde el 24 de diciembre, en vísperas de la Nochebuena y tras confirmarse la muerte de la gobernadora de Puebla, el de su esposo el senador Rafael Moreno Valle y de otras tres personas, este adolescente evidenció su dolor.

A las 20:46 horas de esa noche escribió una emotiva carta a Alonso en la que le agradeció por preocuparse y ocuparse de él, aunque también narró que había ocasiones en las que peleaban pero que Alonso siempre lo buscó.

Me duele el echo (sic) de que ya no estés aquí, me duele escribir esto, no entiendo la vida a veces golpea muy duro.. Y no se porque lo hace, pero solo quiero que sepan que tu eres mi MADRE que estoy orgulloso de ti..”, (sic), comienza el texto.

Sabíamos perfectamente que no éramos de sangre pero siempre me dijiste que eras mi madre del corazón, que me diste fuerza y que me sentía el más seguro del mundo, que me apoyaste siempre aunque sabías que la iba a regar, de verdad me regalaste los mejores años de mi vida, y aprendí mucho. Gracias por festejar mis cumpleaños, y por esos tenis para bailar… Te amo mami haré todo bien te lo prometo… Espero verte pronto tú eres mi madre… Siempre lo serás…. Martha Erika A. Moreno Valle.