Hijo de Padrés pide a AMLO que liberen a su padre

México.- En un video dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador; al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia en la Nación, Luis María Aguilar; y al Consejo de la Judicatura Federal, Guillermo Padrés Dagnino exigió justicia para su papá el exmandatario panista de Sonora que enfrenta acusaciones de corrupción, afirmó que son inocentes, que su familia ha sido víctima de persecución política y dijo que ya basta.

En el video de seis minutos con 20 segundos difundido en el perfil de Facebook del periodista Ciro Gómez Leyva, el primogénito de Guillermo Padrés Elías, quien ha permanecido 25 meses preso en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, afirmó que el Juez Guillermo Urbina Tánus no podía fijar una multa por 100 millones de pesos para la reparación del daño, debido a que no ha sido encontrado culpable y por ende no existe daño comprobable.

La noche del jueves, la defensa del exgobernador de Sonora presumió que Guillermo Padrés saldría de prisión antes de la Navidad debido a que habían cumplido con el pago de una fianza con la oferta de un rancho de Diego Fernández de Cevallos quien se ofreció a poner su propiedad como garantía, además que un Juez concedió el cambio de medidas cautelares para que continuara el proceso en libertad, porque según el Código Nacional de Procedimientos Penales un inculpado no puede pasar más de dos años preso sin haber sido sentenciado.

“Señor Juez me dirijo a usted para exigir la revisión de esta resolución porque hemos cumplido cabalmente con los requisitos que marca la Ley para que mi padre lleve su juicio en libertad, no lo pueden tener secuestrado, exigimos que se resuelva conforme a derecho, exigimos que sea resultó por una autoridad competente, el día de hoy alzamos la voz porque ya basta de tantos atropellos, ya basta de justicia selectiva”, aseguró Padrés Dagnino quien pasó 9 meses en una cárcel de máxima seguridad por los mismos delitos que se acusa a su padre el exmandatario panista.

El exgobernador junto a sus colaboradores más cercanos protagonizó decenas de escándalos de corrupción por el desvío de recursos públicos, estatales y federales, por un monto superior a 50 mil millones de pesos, según la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, la Contraloría General del Estado y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.

Entre los escándalos más sonados del sexenio de Guillermo Padrés en Sonora, figura la venta o tráfico de bebés recién nacidos en el Sistema DIF Estatal; además de la construcción de una enorme presa hidráulica en el rancho propiedad de su familia que dejó sin agua a decenas de comunidades de la cuenca del Río Sonora.