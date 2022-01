Trendy.- El Santo es recordado como uno de los luchadores más emblemáticos y queridos de la lucha libre mexicana, su carrera estuvo llena de encuentros memorables dentro de la historia del deporte, sin embargo, su legado no sólo quedó grabado arriba del ring, pues debido a su gran fama logró realizar más de 50 películas.

Ante ello, su primogénito, quien siguió sus pasos dentro de la lucha libre, también quiere incursionar dentro de la industria del séptimo arte.

El Hijo del Santo habló de lo mucho que influyeron las películas del Enmascarado de Plata, en la cotidianidad de las familias mexicanas debido a los valores que en ellas se retrataron y como sirvieron de inspiración para diversas cintas de superhéroes.

“Es un cine maravilloso que con los años se le ha dado el lugar importante que merecen. Muchas de las películas nuevas de superhéroes están inspiradas en El Santo, eso es una realidad, y me da mucho orgullo escucharlo de gente dedicada al cine”, añadió.

Sin embargo, las declaraciones del Hijo del Santo sorprendieron cuando confesó sus intenciones de entrar a la industria del cine, pues aseguró que le gustaría hacerlo de la mano del director mexicano Guillermo del Toro, que en años pasados se galardonó con la estatuilla como Mejor Director en los Premios Oscar.

“Yo estoy abierto, A mí me encantaría hacer algo con Guillermo del Toro. Claro que me gustaría, porque es un hombre talentoso, es un hombre al que le fascina este mundo de los superhéroes y de los monstruos. Creo que haríamos un buen equipo, pero yo sé que todo va a llegar en su momento”, detalló el luchador.

Hace un par de días, el hijo del Enmascarado de Plata habló sobre su retiro y los planes que tiene con respecto a la que sería su última función arriba del ring, la cual dijo que “quede para la historia”.

“Tengo dos años planeando mi retiro y mentalmente estoy listo. No es fácil, te das cuenta de que no toda la vida estarás en un ring, entonces lo que he hecho es acercarme a mi público, me alimenta que vengan a visitarme”, explicó a EFE.

También confesó como logró convertirse en El Hijo del Santo dentro de la historia de la lucha libre y las reacción que tuvo su padre ante la petición que le hizo para cargar con la máscara.

“Mi padre tal vez no lo eligió tanto, sino que tuve el valor de enfrentarme a él y decirle que yo quería ser luchador, algo que mis hermanos tal vez no hicieron. Cuando mi padre me vio decidido me apoyó y me dio muchos consejos que hasta hoy sigo al pie de la letra, como respetar al público antes que nada y también la lucha libre”.

Asimismo, aseguró que no le preocupa que su hijo, quien ya debutó con el nombre El Santo Jr., por el momento no piense en hacer una carrera longeva dentro del ring, ya que su prioridad son los estudios y la música.

