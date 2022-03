Trendy.- La noche de ayer, jueves 3 de marzo, trascendió que el actor César Bono fue hospitalizado de emergencia, sin que al momento se conozcan las causas. Lo que se ha revelado al momento es que el veterano actor cómico fue trasladado a un hospital de la Ciudad de México durante las primeras horas de ese jueves 3 de marzo.

El estado actual del conocido ‘Frankie Rivers’ de la serie Vecinos es reservado, y hay que recordar que el querido actor ha presentado problemas de salud desde hace algún tiempo, pues ha sobrevivido a infartos cerebrales además a su relativamente reciente infección de Covid-19.

El actor de 71 años, quien protagoniza la puesta en escena Defendiendo al cavernícola desde hace dos décadas, está siendo atendido por especialistas sin que al momento se haya difundido más información de lo que lo llevó al centro hospitalario.

Esto fue confirmado indirectamente por la hija de la estrella, María Rosa Queijeiro, quien en su cuenta de Facebook solicitó donaciones de sangre, aún sin especificar el beneficiario, y una lista de los requerimientos que se necesitan para ser candidato a la donación solicitada en el Hospital Español de la Ciudad de México.

“Mandar foto de comprobante a Whatsapp 7222615685 A negativo preferente. Entre 18 y 65 años. Identificación oficial vigente. Ayuno mínimo de seis horas. Peso mayor a 50kg y mas de 1.50 mts de estatura. No ingerir medicamentos 72 horas antes de la donación”, son algunas de las especificaciones que se solicitan para la atención al artista, según el post compartido por su hija.

El estado del actor se mantiene en hermetismo, y la preocupación entre sus seguidores continúa, toda vez que el emblemático actor no ha presentado la mejor condición física en los últimos años, pues en 2018 sufrió un infarto al miocardio y ocho cerebrales, tras lo cual perdió gran parte de la movilidad del cuerpo, obligándolo a hacer uso de bastó y silla de ruedas.

En declaraciones recientes, el actor que ha destacado en producciones mayormente de Televisa, expresó no temerle a la muerte y ya estar preparado para cuando llegue el momento, incluso con su testamento en regla y la declaración de su última voluntad.

“Cada vez soy más consciente de que eso lo tenemos que tener previsto y tienen que estar asegurados nuestros amores”, dijo en agosto de 2021, cuando superó su infección de coronavirus, para el programa Sale el sol.

Tras superar la enfermedad que continúa causando estragos en el mundo, César Bono retomó la exitosa obra teatral “del cavernícola”, que ha protagonizado a través de los años.

“Sigo con problemas de movilidad, pero no estoy tonto, no dependo de nadie, en lo material nadie me mantiene, nadie me lleva al baño, puedo vestirme, me tardo tres veces más que cualquier señor, pero sí lo hago, sí lo puedo hacer y eso me gusta”, expresó meses atrás.

El querido actor, quien vio debilitada su salud tras el accidente cardiovascular de 2018 participó recientemente en la serie Cecilia, de la plataforma Paramount, junto a las actrices Marimar Verga y Mariana Treviño. Además se encontraba retomando su emblemática obra teatral y hace unas semanas acudió al estreno del musical José el soñador.

Apenas este pasado mes de enero, César, mientras estaba en función, contó que a veces las complicaciones de movilidad le causan dolores al bajar del escenario, o que debía presentarse en el teatro pese al cansancio después de una terapia, pero descartó entre sus planes el dejar de actuar:

“¿Cómo le hago?, bueno es mi profesión y en la tele y en el teatro no hay catarro, ni dolor de cabeza, ni nada, no puedo hablar como en una oficina y decir: ‘ay mire, estoy estornudando mucho y no voy’ o ‘me duele mucho la espalda y no voy’, ahora sí que lo hago con muchas ganas, pero ahí vamos saliendo”.

Fuente: Infobae