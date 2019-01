Huachicoleros sienten el peso de la ley con gobierno de AMLO

México. Notimex.- En el combate al robo de combustible a los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), mejor conocido como huachicoleo, se están detectando y congelando las cuentas de los involucrados en el ilícito, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera.

Así lo afirmó la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, en el marco de la investigación iniciada a funcionarios por su presunta relación con la ordeña de hidrocarburo.

“Estamos detectando y congelando cuentas bancarias vinculadas al robo de combustibles”, expuso en conferencia de prensa esta mañana, en Palacio Nacional.

Precisó que las cuentas son de personas involucradas de “cuello blanco” en la red de distribución de gasolina robada, en tanto que hay detenidos por actos de sabotaje a ductos, así como conductores de pipas pirata.

Por su parte el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alejandro Gertz Manero, indicó que se ha iniciado una serie de investigaciones muy completas relacionadas con la flagrancia del delito.

“Es a lo que no estamos dedicando con mayor esmero. Nosotros vamos a tener mejores instrumentos a partir del cambio legal, pero eso no significa que no (estemos combatiendo el delito)”, dijo.