Chilpancingo, Guerrero.- El consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Nazarín Vargas Armenta informó a las autoridades de seguridad las denuncias hechas por las representaciones del PRI y Morena ante el órgano electoral en relación con la presencia de grupos armados en Taxco de Alarcón y los distritos 17 y 18 de Tierra Caliente.

Así lo informó en conferencia de prensa esta tarde en la que informó que hasta las 12:56 se reportaron 4 mil 781 casillas, lo que representa el 95.39%, de un total de 5 mil 012 aprobadas.

Del total de casillas reportadas, se habían instalado 4 mil 054, lo que representa el 80.89%, sin que se reporten no instaladas.

Precisó que las casillas que no han sido reportadas no significan que no estén instaladas.

En relación con las denuncias del PRI y Morena sobre la supuesta presencia de grupos armados en las comunidades de Taxco de la Alarcón y los distritos 17 y 18 en la región Tierra Caliente para intimidar a los votantes, Nazarín Vargas dijo que notificó a las autoridades de seguridad pública para que realicen las investigaciones.