Ilegal, la aprobación de Paquete Económico de Morelos, acusa diputada

Cuernavaca, Morelos.- El Paquete Económico 2019 que aprobaron 15 de 20 legisladores de Morelos la madrugada de este miércoles es un acto ilegal, aseguró la diputada Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión Legislativa del Congreso local.

Poco antes de las 2:00 horas de este día 15 diputados votaron a favor la aprobación del Paquete Económico 2019 por la cantidad de 25 mil 699 millones 963 mil pesos.

Antes, los legisladores sesionaron como parte de la Comisión de Hacienda, sin embargo, de acuerdo con Mazari Espín, esa sesión fue ilegal pues no reunió los requisitos para desarrollarse.

“El artículo 53 del reglamento donde dice que le asiste a la presidenta o al presidente de una comisión convocar, presidir y conducir una sesión, también el artículo 60 de la Ley Orgánica en donde habla precisamente que cuando sesione la comisión, en este caso la de Hacienda, tendrá que estar el presidente o la presidenta, o sea no hay más, tiene que estar y también cuando ellos pretenden en un momento dado dar un albazo o un dictamen de la comisión de hacienda en donde no está analizado, donde no está discutido, porque todo por unanimidad, todo rápido”.

“Y algo tan lamentable, tanto que se ha criticado a la anterior Legislatura de que sesionaban en lo oscurito, que sesionaban en la noche y de madrugada, eso es lo que están haciendo y si lo están haciendo es precisamente porque no quieren dar la cara, porque lo hacen con una opacidad impresionante porque eso es lo que ellos están escondiendo, que no están respetando la Ley, que somos legisladores que tenemos que sujetarnos a un proceso legislativo, nos guste o no nos guste, nos convenga o no nos convenga”, dijo la diputada.

Los 15 diputados echaron abajo la propuesta del Ejecutivo estatal y decidieron realizar cambios al Paquete Económico, entre ellos incrementar en 100 millones de pesos el presupuesto destinado al Legislativo.

“Es penoso ante la ciudadanía que un poder Legislativo que estaba presupuestado en lo que cinco diputados habíamos venido trabajando en 400 millones de pesos, resulta que estos diputados en la noche, como si fuéramos ahí gente delincuente, hicieron que pues se estuviera aprobando un presupuesto millonario, cuando con 400 millones era más que suficiente porque ya estaba incluido inclusive los adeudos que tiene el poder Legislativo, entonces la pregunta es, ¿esos 100 millones de pesos más para qué? ¿por qué? ¿para quiénes? ¿que no estamos en la cuarta transformación? ¿que no estamos hablando de austeridad?

“Por ejemplo también que presupuesten un recurso para obra de casi 300 millones de pesos, ¿que no dice el Presidente de la República que ya no el Poder Legislativo iba a tener acceso a estos recursos porque no debe de ser, ya que se presta a los moches? Entonces son incongruencias, la verdad es que hay mucha corrupción o hay situaciones irregulares que hicieron que ellos hicieran un presupuesto en esta situación”, dijo la diputada.

Tras la aprobación del Paquete Presupuestal, el Gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo dijo que su administración operará con el esquema presupuestal de 2018 y no con el aprobado por los 15 legisladores.

“Yo ni los secretarios le vamos a hacer daño a la ciudadanía, ya se los he repetido muchas veces, nosotros nos tenemos que dedicar a ver las necesidades de la gente, si los diputados no quieren aprobar, y ahora se quieren hacer las víctimas diciendo que la ciudadanía y la ciudadanía y que la ciudadanía y que ellos son de Morelos, que se pongan a trabajar, hay que ponernos a trabajar, hay que ponernos de acuerdo, pero siempre va a pasar esto, por intereses de muchas personas.

“Lo único que le digo a la gente, a los ciudadanos, es que no les voy a fallar, todo esto es decisión de ellos, no es decisión de nosotros, nosotros no le vamos a hacer daño a la gente y vamos a trabajar, si es con el paquete de 2018, con ese nos vamos a ir porque creo que ha pasado desde diciembre lo mismo, lo único que le digo a la gente que esté tranquila, que nosotros nos vamos a poner a trabajar con este paquete de 2018 que no tenemos ningún problema”, dijo Blanco Bravo.

Samuel Sotelo, Consejero Jurídico del Gobierno estatal, dijo que hasta el momento no hay información oficial sobre la aprobación del Paquete Económico.

Adelantó que una vez que reciban la notificación del Legislativo, analizarán su contenido para publicarlo o no en el Periódico Oficial del Estado.

Mientras eso ocurre, en la entidad las autoridades operan con el esquema presupuestal del 2018.

“Primero tendríamos que conocer la resolución emitida por el Congreso del Estado, no se ha notificado oficialmente su contenido, pero claro que el Ejecutivo del estado tiene la posibilidad de conocer primeramente y ver si se pueden hacer observaciones antes de su publicación, ahorita simplemente es un proyecto, no ha nacido a la vida jurídica, tendría que ser publicado, entonces tendríamos que esperar, no quisiéramos ser imprudentes y adelantarnos, pero claro que existen algunas figuras legales que tendríamos que analizar una vez que conozcamos el contenido de la determinación del Congreso del Estado, ya en su momento tendrán alguna información al respecto”, dijo.