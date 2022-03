Corea del Sur (AP).- Bomberos y soldados luchaban el sábado contra un incendio forestal de grandes proporciones que arrasó una zona de la costa este de Corea del Sur que amenazó temporalmente una central nuclear y una planta de gas natural licuado.

El incendio, que se originó el viernes en la mañana en una montaña en la localidad costera de Uljin y se extendió por más de 6,000 hectáreas hasta la ciudad cercana de Samcheok, destruyó al menos 159 viviendas y otros edificios y provocó la evacuación de más de 6,200 personas.

No se reportaron heridos ni fallecidos por el momento. El Ministerio del Interior y Seguridad dijo que se estaban investigando las causas del fuego, que creció rápidamente por los fuertes vientos y las condiciones de sequía.

El sábado por la tarde, alrededor de siete mil bomberos, soldados y funcionarios públicos, además de 65 helicópteros y 513 vehículos, participaban en las labores de extinción. Cientos de efectivos trabajaron durante la noche para evitar que las llamas llegasen a una planta de producción de gas natural licuado en Samcheok.

El presidente, Moon Jae-in, lanzó un aviso el viernes por la tarde cuando el fuego llegó al perímetro de una central nuclear costera en Uljin, lo que obligó al operador a reducir su funcionamiento al 50% y a cortar algunas líneas eléctricas como medidas de precaución.

Cientos de bomberos mantuvieron el incendio bajo control en las inmediaciones de la planta antes de que los vientos lo redirigieron al norte hacia Samcheok, señaló Kang Dae-hoon, funcionario de la Agencia Nacional de Incendios.

