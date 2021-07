México.- Se registró un incendio en las aguas del Golfo de Mexico a 400 metros de la plataforma Ku-Charly que pertenece al Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicado en los mares del estado de Campeche.

Hasta el momento, el incendio se mantiene fuera de control, se reportó el inicio del siniestro desde las 4 de la mañana de este viernes 2 de julio. El fuego comenzó debido a que se reventó una válvula en la línea submarina, lo que provocó que el hidrocarburo fluyera desde el fondo del mal y al fusionarse con el oxígeno se generó el incendio en la superficie.

De acuerdo a las autoridades, el siniestro es combatido por tres embarcaciones para evitar que haya riesgo directo con la plataforma. También se informó que buzos expertos en control de siniestros bajarán para la reparación y cierre de las válvulas ubicadas a 78 metros de profundidad. En tanto, no se han reportado lesionados; no obstante, Pemex no ha ofrecido algún posicionamiento al respecto sobre el hecho.

Pemex reporta un Incendio sin control a 400 metros de la plataforma Ku-Charly, en la Sonda de Campeche… El "Ojo de fuego", lleva ocho horas sin que pueda ser sofocado👇🏼 pic.twitter.com/SprO244Th5 — Salvador García Soto (@SGarciaSoto) July 2, 2021

El Centro Regional de Atención a Emergencias (CRAE) de Petróleos Mexicanos activó la alerta con el fin de determinar cuál es el riesgo que representa el incidente. Además, se encuentran verificando cuáles fueron las causas que generaron el fuego.

El Activo Integral de Producción Ku Maloob Zapp es el mayor campo de producción de crudo en el territorio mexicano, al día produce alrededor de 95 mil barriles y se encuentra a 150 kilómetros de Ciudad del Carmen, Campeche.