Incineran a mujer en India y 4 días después vuelve a su casa

México.- En un hecho bastante inusual en las redes sociales de Ludwika Paleta, la actriz decidió compartir un momento sumamente especial a lado de sus gemelos Sebastián y Bárbara, producto de su matrimonio con Emiliano Salinas. Los pequeños nacieron en mayo de 2017, sin embargo, sus padres han decidido mantener sus pasos bastante alejados del Internet, con sus contadas excepciones.

Frente a la playa, la ex estrella infantil aparece cargando a Sebastián y Bárbara, contemplando el mar. “FELICES FIESTAS… que tengan la fortuna de pasar estos días con sus más queridos. Paz y amor para todos… (faltó mi @nicolasvp11)”, escribió la actriz haciendo también mención a su hijo mayor, Nicolás, hijo también del actor Plutarco Haza.

Mira la adorable imagen.

En entrevista para Quién, Ludwika Paleta reveló los cambios que había experimentado su carrera desde el nacimiento de su hijos, hace casi dos años, tomando en cuenta que fue hace casi 20 años cuando se convirtió en madre con Nicolás.

“A veces sí me desespero muchísimo porque no puedo con todo a la vez. Me frustro, me enojo y quisiera que el día tuviera más horas. Y aunque a veces lloro de cansancio, soy muy necia y no me gusta dejar de trabajar, amo lo que hago y soy muy apasionada de ello”.