Chilpancingo,Guerrero. – El acelerado incremento en las incidencias del virus del Covid-19 están condicionando el regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto en Guerrero, advirtió el gobernador Héctor Astudillo Flores

En conferencia de prensa este viernes, el mandatario reconoció que la entidad está volviendo a experimentar una alza en los indicadores de la pandemia.

Sin embargo, atajó que esta situación no sólo se está presentando aquí sino en todo el país, y descartó a pregunta expresa que se vaya a blindar la entidad suriana para mitigar los contagios, como lo están haciendo otras partes del país.

Advirtió que este incremento está condicionando el retorno de cientos de miles de estudiantes de todos los niveles educativos a las aulas como se tiene previsto el próximo 30 de agosto en Guerrero.

“Todos los indicadores están ligados al regreso a clases. Que si vamos o no a regresar a clases, es un asunto en el que en este momento no me quiero meter en el tema, yo creo que tenemos tiempo para analizarlo, pero desde luego que el regreso a clases está condicionado”, insistió.