Indígenas damnificados de Guerrero se reúnen con titular del INPI

El delegado del gobierno federal acusó a quienes se oponen de estar llevando a un falso debate al decir que se está violando la autonomía cuando no es así.

Guerrero.- La reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) no viola su autonomía y lo único que busca es garantizar la gratuidad de la educación y eliminar las cuotas escolares que imponen a los estudiantes de escasos recursos, dijo el coordinador del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballestero, quien presentó dicha iniciativa en octubre como diputado local.

En entrevista telefónica, Sandoval Ballesteros dijo que su familia luchó por la autonomía de la UAGro y el proyecto originario de la universidad pueblo ha sido avasallado y la reforma es un tema de justicia.

Sandoval Ballesteros defendió su iniciativa y acusó a quienes se oponen de estar llevando a un falso debate al decir que se está violando la autonomía cuando no es así. El político dijo que el Congreso local tiene la facultad de hacer reforma y la Ley Orgánica de la UAGro es una a la que pueden hacer modificaciones.

“Es indispensable que haya gratuidad en la educación, en la UAGro específicamente. No se viola la autonomía, que no mal informen quienes están afirmando eso, mi familia luchó en la universidad y conozco bien la universidad y no se está violando su autonomía”, dijo.

“Están llevando a un falso debate, no tiene que ver con la autonomía y es un tema de justicia. La universidad de Guerrero, el proyecto originario de la universidad pueblo está totalmente avasallado por la forma en la que les cobran a los estudiantes. No puede ser que los más pobres del estado no puedan ni siquiera intentar entrar a la universidad”, dijo el nieto del luchador social y dirigente estudiantil del movimiento de 1960, Pablo Sandoval Cruz.

Los líderes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAGro) y del Sindicato de Trabajadores Técnicos Administrativos y de Intendencia (STTAISUAGro) han rechazo la reforma a la Ley Orgánica, al igual que los grupos políticos al interior de la UAGro.

El coordinador de la bancada del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, adelantó que “no pasará” la reforma argumentado la autonomía de la universidad.

La reforma se discutirá a inicios del próximo año, a la fracción de Morena no le alcanza su mayoría (24 diputados) para aprobarla y requiere de 31 votos a favor.