México.- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló que Morena y sus militantes promuevan la consulta popular sobre el juicio a expresidentes, pero no deberán contratar tiempos oficiales en radio ni televisión.

El Partido Acción Nacional presentó una queja contra Mario Delgado y Citlalli Hernández, líder nacional y secretaria general de Movimiento Regeneración Nacional, entre otros militantes, por difusión indebida de la consulta popular.

Ante esto, la Comisión declaró improcedente ordenar a Morena y sus militantes a abstenerse de difundir y realizar posicionamientos relacionados con la consulta; también señalaron que no procedía ordenar a Mario Delgado abstenerse de pronunciarse al respecto en redes sociales.

Por lo que se declaran improcedentes las medidas cautelares para suspender la consulta realizada por los denunciados al no advertirse una evidente ilegalidad. Sobre la difusión de consulta popular a través de la publicación denominada Regeneración (el periódico de Morena), también se declara improcedente porque no se establece restricción o prohibición expresa para difundir la consulta siempre, y cuando no se contraten tiempos oficiales para ello”, determinaron los consejeros.