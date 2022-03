Ciudad de México.- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió este lunes una solicitud de medidas cautelares contra el diputado Gabriel Quadri de la Torre, por la difusión de cuatro publicaciones en su cuenta de Twitter, tras una queja de la diputada federal Salma Luévano Luna.

La comisión dijo que en las publicaciones a las que hace referencia hay “(…) contenido que, posiblemente, tenga como objeto o efecto restringir o afectar los derechos de personas identificadas o identificables en la medida en que se alude a una diputada federal”.

Así, el órgano consideró que los mensajes tienen, en apariencia del buen derecho, contenido que la Sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó como una categoría sospechosa, ya que descalifica, invisibiliza y desvaloriza a las mujeres trans y pretende generar una imagen nociva en el colectivo social, mensaje que no sólo afecta a la diputada federal Luévano Luna, sino a todo el colectivo de mujeres.

El partido Trans- Morena, con hombres que se hacen pasar por mujeres, trata de silenciarme por instrucciones de su Jefe López, y utilizando al Tribunal Electoral. No me van a callar, no van a coartar mi libertad de expresión como ciudadano y diputado federal…