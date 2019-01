INE quiere más presupuesto; promueve acción de inconstitucionalidad

México.- El Instituto Nacional Electoral analiza la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad por el recorte de 950 millones de pesos que sufrió por parte de la Cámara de Diputados al aprobar su presupuesto para este año.

En conferencia de prensa, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que la decisión se tomará a finales de este mes una vez que se conozca el resultado de las negociaciones que se mantienen actualmente con el gobierno federal.

Agregó que el INE mantiene una diálogo abierto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ampliar su presupuesto en 619 millones de pesos, los cuales son fundamentales para garantizar su participación en los comicios locales de este año.

Córdova Vianello afirmó que la decisión de la Cámara de Diputados fue una apuesta a la parálisis institucional por la vía de los recursos; por lo que no permitirán que se vulnere su autonomía ya que de no generarse una suficiencia presupuestal no se podrán cumplir todas las funciones del INE.

“El Instituto Nacional Electoral nunca ha dejado de ejercer todas las atribuciones y elementos que están a su alcance para defender su autonomía, no lo ha hecho ni va a dejar de hacerlo, hay una decisión tomada en este sentido, no todavía, pero como bien dices hay 30 días, ya veremos”, agregó.